120 € statt über 500 € - Dieser Saugroboter ist kurzzeitig so günstig wie nie zuvor

Was gibt es Schöneres, als nach dem Feierabend entspannt die Füße hochlegen zu können? Der verdienten Entspannung steht oftmals aber ein lästiges Thema im Weg: der Hausputz. Ein Saugroboter wie der Grundig VCR 6230 greift dir dabei unter die Arme und kümmert sich autonom ums Saugen deiner vier Wände. Zusätzlich verfügt das Gadget ebenfalls über eine Wischfunktion, wodurch deine Böden noch sauberer werden. Und das Beste: MediaMarkt verkauft den Saugroboter derzeit für nur 119,20 Euro – dies ist ein Preisnachlass von über 400 Euro im Vergleich zum UVP. Doch aufgepasst: Das Angebot gilt nur dieses Wochenende.

Grundig Saugroboter für 120 Euro – Das wird dir hier geboten

Der Grundig VCR 6230 ist eine große Hilfe für jeden Haushalt. Mit einer ordentlichen Saugleistung von 2.700 pa saugt das Gadget Staub und Dreck autonom auf. Gleichzeitig verfügt der Roboter aber ebenfalls noch über einen Wischmopp und Wassertank – er saugt also nicht nur, er wischt auch. Hier darfst du natürlich nicht die gleichen Ergebnisse wie von einem High End Saug-Wisch-Roboter mit rotierenden oder vibrierenden Wischpads erwarten. Doch etwas hartnäckigere Verschmutzungen werden dadurch definitiv besser entfernt.

Ein weiterer Vorteil ist die LDS-Navigations-Technologie. Hiermit erstellt der Saugroboter eine Karte deiner Wohnung und berechnet optimale Reinigungsrouten. Die kleine Putzhilfe bewegt sich also nicht wahllos, sondern fährt gezielt und effizient durch deine vier Wände. Mit einer Ladung kann der Saugroboter dabei bis zu 150 Minuten am Stück saugen und wischen. Anschließend steuert er die Ladestation – welche im Angebotspreis von knapp 120 Euro inklusive ist – eigenständig an und lädt seinen Akku wieder auf. Praktisch: Die Reinigung wird daraufhin genau an der zuvor pausierten Stelle fortgeführt.

Über 400 Euro Rabatt: Darum solltest du hier zugreifen

Technisch gehört der Grundig VCR 6230 damit zwar nicht zur absoluten Spitzenklasse, eine hilfreiche Unterstützung im Haushalt ist das Gadget aber allemal. Und mit Blick auf den aktuellen Rabatt ist ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis auf jeden Fall gegeben. Denn bei MediaMarkt ist der Grundig-Saugroboter derzeit spottbillig.

Statt 529 Euro stehen dieses Wochenende nämlich nur noch 119,20 Euro auf dem Preisschild. Dies ist ein Preisnachlass von fast 410 Euro! Dass dies nicht nur auf den ersten Blick richtig stark ist, zeigt zudem der Preisvergleich und -verlauf. So gibt’s das Haushaltsgerät derzeit bei keinem anderen Händler günstiger und generell war der Saugroboter zuvor sogar noch nie so preiswert wie jetzt. Wenn du also eine gleichermaßen praktische wie preiswerte Unterstützung für den Haushalt suchst, kannst du hier wirklich bedenkenlos zugreifen.

Allzu viel Zeit solltest du dir aber übrigens nicht lassen: Das Schnäppchen gilt nämlich nur noch bis zum 22. Juli, 8:59 Uhr.