Wie kein anderer Fernseher: MediaMarkt will jetzt weniger als 400 Euro für Samsung-QLED-TV

Die Samsung-Fernseher der „The Frame“-Reihe bieten nicht nur dank QLED-Technologie lebendige Farben und ein gutes Bild bei sämtlichen Lichtverhältnissen. Sondern: Sie haben auch ein besonderes Design und Funktionen, die sonst kein anderer Fernseher hat. Denn das Gehäuse im Bilderrahmen-Style sorgt für einen besonderen Charme im Wohnzimmer. Statt einer schwarzen Bildfläche kannst du dir auf dem matten Bildschirm diverse Kunstwerke anzeigen lassen und so aus einem langweiligen Fernseher einen echten Blickfang machen. Vorbei die Zeiten, in denen der TV die meiste Zeit ein schwarzer Blick-Störer im Raum ist. Einen QLED-TV der Reihe gibt’s dank 35 Prozent Rabatt und Cashback schon ab knapp 400 Euro.

So funktioniert die Aktion

Seit heute läuft bei MediaMarkt eine Cashback-Aktion von Samsung, bei der du bis zu 600 Euro Cashback bekommen kannst. Denn es lassen sich bis zu zwei Angebote kombinieren, um dir so sogar doppeltes Cashback zu sichern. Kaufst du dir etwa einen neuen Aktions-Fernseher und eine neue Aktions-Soundbar, sicherst du dir gleich zweimal Cashback, wenn du dich bei Samsung dafür registrierst. Dafür musst du den jeweiligen Fernseher oder die Soundbar bis zum 30. September kaufen und dich anschließend unter diesem Link bei Samsung registrieren (bis zum 14. Oktober).

Nach der Registrierung bekommst du dann den jeweiligen Betrag auf dein Konto überwiesen. Die Höhe des Cashbacks variiert dabei. Generell kannst du aber von einem höheren Cashback ausgehen, je hochpreisiger das jeweilige Modell ist. In diesem Artikel schauen wir uns die TVs genauer an.

Cashback bei Samsung – bis zu 600 Euro Cashback sind möglich

Das macht die Fernseher der „The Frame“-Reihe zum Hingucker

Generell cool bei allen Geräten der „The Frame“-Reihe: Die Fernseher lassen sich nach deinem Geschmack individualisieren. So kannst du verschiedene Rahmen in diversen Formen und Farben dazukaufen, die deinen Fernseher wie ein Gemälde aussehen lassen. Dadurch, dass die Displays matt sind, entstehen keine Reflexionen und die Illusion von einem Kunstobjekt wird noch besser. Schaltest du in den sogenannten „Art Mode“, verwandelt sich der QLED-TV in ein Kunstwerk. Das Foto oder Gemälde wählst du selbst aus und gestaltest so auf Wunsch dein Wohnzimmer täglich oder wöchentlich neu. Praktisch und energiesparend zugleich: Dank des integrierten Bewegungssensors wird dir nur dann ein Kunstwerk auf dem Bildschirm angezeigt, wenn du dich in der Nähe des Fernsehers aufhältst. Verlässt du den Raum, schaltet sich der Bildschirm von selbst aus und du sparst Energie.

Darüber hinaus außergewöhnlich ist die Art, wie du die „The Frame“-Fernseher aufstellen kannst. Einerseits lassen sie sich klassisch mit dem mitgelieferten Ständer auf einen TV-Schrank stellen oder direkt an die Wand hängen, um die Illusion perfekt zu machen. Andererseits kannst du sie aber auch im Quer- oder Hochkantformat schräg an die Wand lehnen. Dann sieht er im Art Mode überhaupt nicht mehr wie ein Fernseher aus.

Nicht nur im Wohnzimmer macht der QLED-TV eine gute Figur

Und dank QLED-Technik bei allen Fernsehern der Serie wird die LED-Hintergrundtechnik durch Quantum Dots verbessert. Das Ergebnis: Satte und lebendige Farben – auch bei Gegenlicht oder hellem Tageslicht. Wenn du mehr über die Technologie erfahren möchtest, empfehlen wir dir unseren Ratgeber.

Diesen QLED-TV mit Art Mode bekommst du dank Cashback für unter 400 Euro

An einen QLED-TV der „The Frame“-Reihe kommst du aktuell bereits für 449,99 Euro und somit 35 Prozent günstiger. Registrierst du dich aber bei Samsung, werden davon nochmal 50 Euro Cashback abgezogen. Dadurch zahlst du dann nur noch 399,99 Euro für den Samsung-Fernseher GQ32LS03CBU mit 80 Zentimetern Displaydiagonale (32 Zoll). Nicht selbstverständlich für einen doch recht sperrigen Fernseher: Der Versand ist kostenfrei.

Das Modell löst in 4K UHD auf und bietet eine Bildwiederholungsfrequenz von immerhin 50 Hz. Im Alltag ist das ausreichend, bei schnellen Bewegungen ist eine höhere Rate allerdings besser, um ein flüssiges Bild zu erhalten. Dazu nutzt du dank des Smart Hubs alle favorisierten Smart-TV-Apps auf deinem Fernseher, ohne ein zusätzliches Gerät zu benötigen.

43 bis 85 Zoll: Diese QLED-TV-Angebote lohnen sich gerade ebenfalls

Es gibt aber auch noch deutlich größere Modelle des QLED-TVs im „The Frame“-Stil. Von 43 bis 85 Zoll ist alles möglich. Die jeweiligen Kosten, Rabatte und die Cashback-Höhe findest du hier im Überblick: