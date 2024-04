Nach langer Wartezeit dürfen sich Apple-Fans in weniger als zwei Wochen auf Neuheiten aus Cupertino freuen. Unter dem Titel „Let Loose“ des iPhone-Herstellers wird das Event am 7. Mai 2024 stattfinden. Wie bei diversen anderen Vorstellungen der vergangenen Jahre handelt es sich offenbar ausschließlich um eine Online-Präsentation. Ein Blick auf die Einladung – in Kombination mit den früheren Gerüchten um eine Ankündigung Anfang Mai – lässt des Weiteren wenig Spielraum, was uns das Unternehmen aus Cupertino zeigen will.

Apple-Event im Mai: Neuheiten rund ums iPad

Die Grafik, die in animierter Form auch auf der Event-Website zu finden ist, zeigt eine Hand mit einem Apple Pencil. Spätestens damit dürfte klar sein, dass es sich um Neuheiten rund ums iPad handelt. In den vergangenen Wochen sagte der üblicherweise gut informierte Bloomberg-Reporter Mark Gurman voraus, dass Apple einen Termin Anfang Mai für die Vorstellung neuer Tablets auserkoren habe. Er lag aber falsch mit der Aussage, dass es kein eigenes Event geben würde.

Genau dieses wird nun jedoch am 7. Mai 2024 um 16 Uhr deutscher Zeit beginnen. Das Video des Events kannst du dann entweder direkt auf der Website des Unternehmens, in der TV-App von Apple oder auf YouTube mitverfolgen. Hier kannst du dich auch schon heute für eine Benachrichtigung registrieren, damit du den Beginn des Streams nicht verpasst.

Diese Details werden erwartet

Wir erwarten, dass Apple im Rahmen des Events unter anderem ein neues iPad Pro und iPad Air vorstellen wird. Die Pro-Version des Tablets soll dabei unter anderem ein OLED-Display erhalten. Der neue Bildschirm wird laut aktuellen Gerüchten sowohl im 11- als auch im 12,9-Zoll-Modell zu finden sein. Bislang hatte das große Tablet ein besseres Display. Für Fans des kompakteren Modells gibt es also Grund zur Vorfreude.

Beim neuen iPad Air soll es hingegen Zuwachs geben. Das Mittelklasse-Tablet von Apple soll erstmals in zwei Größen angeboten werden. Neben dem 11-Zöller soll es auch hier eine 12,9-Zoll-Variante geben. Glaubt man jüngsten Gerüchten, könnte es stark dem aktuell erhältlichen iPad Pro ähneln. Das große Air könnte diesen Berichten zufolge das Mini-LED-Display des Pro-Modells erben.

Apples Zubehör und Ausblick

Passend zu den neuen Tablets wird aber auch entsprechendes Zubehör erwartet. Dazu gehört vermutlich – wie in der Grafik zu sehen – ein verbesserter Apple Pencil. Für ein bequemeres Arbeiten dürfte der iPhone-Hersteller aber auch eine neue Tastatur im Angebot haben.

Apple hat seit Ende 2022 keine neuen iPads vorgestellt. Die erwähnten Neuheiten werden daher von vielen Fans seit Langem erwartet. Das nächste große Event des Unternehmens findet Anfang Juni statt. Im Rahmen der Entwicklerkonferenz WWDC vom 10. bis 14. Juni werden wir unter anderem alle Neuheiten in iOS 18 herausfinden.