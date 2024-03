Apple iPad 2024: Diese Neuheiten erwarten dich im jetzt

Nachdem Apple im vergangenen Jahr erstmals seit der Vorstellung im Jahr 2010 keinerlei Hardware-Updates bei seinen Tablets vorgenommen hat, soll sich dies schon bald ändern. Waren die alljährlichen Neuheiten bis dato normal, nahm sich der iPhone-Hersteller in 2023 eine Auszeit. Die Verbesserungen in den kommenden Tagen oder Wochen könnten aber ein guter Grund für die längere Pause sein. Glaubt man den aktuellen Gerüchten, sollen die anstehenden Updates das iPad Air und Pro befassen. Apples Mittelklasse- und Premium-Tablets sollen eine neue Form bekommen und gleichzeitig neue Features erhalten.

iPad Air: Wachstum in der Mittelklasse

Beim iPad Air wird es aller Voraussicht nach nur kleinere technische Neuheiten geben. Dazu gehört laut MacRumors unter anderem das Upgrade auf einen M2-Chip, welches schon heute im derzeit noch aktuellen Pro-Modell zu finden ist. Gleichzeitig verspricht die Unterstützung von Wi-Fi 6E eine schnellere Datenübertragung. Bluetooth 5.3 soll ebenfalls mit an Bord sein.

Die größte Änderung beim iPad Air ist jedoch die Neuvorstellung eines gewachsenen Modells mit 12,9-Zoll-Display. Bislang war bei rund 11 Zoll Schluss. Damit wird auch das Mittelklasse-Tablet erstmals in zwei Größen erhältlich sein. Die aktuell 5. Generation des Air wurde im März 2022 vorgestellt.

iPad Pro: Neue Display-Technik fürs Profi-Tablet

Beim Flaggschiff-Tablet von Apple kündigen sich hingegen größere Änderungen an. Die offensichtlichste Verbesserung sollen die neuen Displays sein. Statt LCD oder Mini-LED plant Apple angeblich den Wechsel zu OLED. Diese Bildschirme sollen heller sein, bessere Farben bieten und gleichzeitig weniger Strom verbrauchen. Außerdem sollen nun auch beide Modelle des iPad Pro mit den neuen Displays ausgestattet sein. Die Größe der Bildschirme liegt aber weiterhin bei rund 11 und 13 Zoll.

Dank LTPO-Technik könnten die Tablets möglicherweise ebenfalls ein Always-On-Display bieten. Diese Technik erlaubt beispielsweise bei einem iPhone 15 Pro die variable Steuerung der Bildfrequenz zwischen 1 und 120 Hz. Dadurch kann ebenfalls Strom gespart werden. Das aktuelle iPad Pro kann nur zwischen 24 und 120 Hz variieren.

Aktuelle Gerüchte sprechen ebenfalls davon, dass die neuen Tablets wieder einmal dünner sein werden. Hier die alten und neuen Dimensionen der beiden Modelle:

iPad Pro 11:

Aktuell: 247,6 x 178,5 x 5,9 mm

Neu: 249,7 x 177,5 x 5,1 mm

iPad Pro 12.9:

Aktuell: 280,6 x 214,9 x 6,4 mm

Neu: ‌‌281,5 x 215,5 x 5,0 mm

Des Weiteren soll sich die Orientierung der FaceTime-Kamera ändern. Hinweise darauf wurden in iOS 17.4 gefunden. Die Kamera ist derzeit für eine Nutzung im Porträtmodus optimiert. Viele Nutzer des iPad Pro benutzen es jedoch im Querformat, zum Beispiel in Kombination mit dem Magic Keyboard. Damit ergeben sich unter anderem unschöne Effekte in virtuellen Meetings, da die Augen zur Seite aufs Display blicken und nicht in die Kamera.

Im Inneren soll ein M3-Chip zum Einsatz kommen. Es ist außerdem die Rede davon, dass Apple das iPad Pro mit Hilfe von MagSafe laden will. Auf der Rückseite der Tablets könnte es des Weiteren Änderungen am Design der Kameras geben. Letztere könnte auch beim Air zu finden sein. Das aktuelle Pro-Modell wurde im Oktober 2022 vorgestellt.

Zeitgleich zum neuen iPad Pro plant Apple angeblich auch die Vorstellung des dazu passenden Zubehörs. Dazu gehört ein neues Magic Keyboard aus Aluminium sowie mindestens ein neuer Apple Pencil.

Wann kommen die neuen Apple-Tablets?

Wann die neue Tablets-Hardware vorgestellt werden soll, ist bislang unbekannt. Ein Blick auf die vergangenen Jahre legt einen Termin im März nahe. Der in der Regel gut informierte Bloomberg-Report Mark Gurman geht davon aus, dass es kein eigenes Event für die Vorstellung geben wird. Stattdessen soll Apple es – wie beim jüngst vorgestellten MacBook Air mit M3-Chip – nur in Form einer Pressemitteilung ankündigen.