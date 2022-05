FaceTime: Von iOS zu Android telefonieren – so gehts Simone Warnke 2 Minuten

Besitzt du ein iPhone und möchtest mit jemandem per Video-Call telefonieren, greifst du in der Regel zu Apples hauseigenem Dienst FaceTime. Zumindest dann, wenn dein Gesprächspartner ebenfalls ein iPhone besitzt. Doch kann man per FaceTime auch zu Android-Handys telefonieren?