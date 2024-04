Apple ändert Regeln: Spiele-Fans dürfen sich freuen – und werden direkt enttäuscht

Anfang April kündigte Apple wieder einmal einige Veränderungen an den Regeln seines App Stores an. Im Streit mit diversen Regulierungsbehörden rund um den Globus machte man erneut Eingeständnisse. Dazu gehörte, dass erstmals auch Emulatoren für Retro-Spielekonsolen im App Store ganz offiziell erlaubt sind. Konkret bedeutete dies im aktuellen Fall, dass der iPhone-Hersteller Ende vergangener Woche den Game-Boy-Emulator iGBA zum Download freigegeben hat. Doch der Spielspaß hielt nicht lange an.

Game-Boy-Spiele auf dem iPhone: Nur ein kurzer Spaß

Wie MacRumors am Sonntagmorgen schrieb, war der neue Emulator innerhalb weniger Stunden eine der führenden kostenlosen Apps in den Charts des App Stores. Der emulierte Handheld gab auch einen Einblick darauf, wie eine derartige Anwendung funktioniert. Bislang war beispielsweise nicht klar, welche Features Apple wirklich erlauben würde. Da iGBA ohne eigene Spiele, die sogenannten ROMs, ausgeliefert wurde, musstest du diese direkt über die Datei-App auf dem iPhone öffnen.

Der Emulator auf Apples iPhone unterstützt Spiele für den Game Boy, Game Boy Color und Game Boy Advance. iGBA kam aber nur kurz nach dem Start im App Store ins Kreuzfeuer. Es war schnell klar, dass es sich um eine Kopie des Open-Source-Emulators GBA4iOS von Riley Testut handelt. Dieser ist wiederum ein Vorgänger von Delta, dem aktuellen Nintendo-Emulator des Entwicklers.

Testut schrieb unter anderem auf Mastodon, dass er einer Verbreitung im App Store nicht zugestimmt hat. „Ich habe niemandem die Erlaubnis erteilt, dies zu tun, aber jetzt steht es an der Spitze der Charts (obwohl es mit Werbung und Tracking gefüllt ist)“, so Testut. Er zeigte sich primär frustriert mit Apple und weniger mit dem Entwickler von iGBA.

Testut steht hinter dem alternativen App Store „AltStore“ in der EU für das iPhone. Apple habe sich laut dem Entwickler Zeit gelassen, um Emulatoren im App Store zu erlauben und dann eine Kopie seiner eigenen App freizugeben. Gleichzeitig ist Delta seit dem 5. März fertig für den Startschuss im AltStore.

Apple wirft Game-Boy-Emulator aus dem App Store

Innerhalb weniger Stunden war die Zeit für iGBA, nicht zuletzt vermutlich auch aufgrund der öffentlichen Kritik durch Testut, abgelaufen. Apple zog dem Emulator den Stecker. Als Grund nannte man gegenüber MacRumors den Verstoß gegen zwei Regeln bezüglich Spam und Urheberrechte im App Store.

Den Kollegen von 9to5Mac nannte man noch konkretere Details. So entfernte Apple den Emulator aus dem eigenen App Store, weil er eine Kopie von GBA4iOS war. Der Umgang mit den notwendigen Spiele-ROMs war nicht der Grund.