iOS 16.2: Apple gibt erste Vorschau auf brandneue App

Bereits im Rahmen der Entwicklerkonferenz WWDC im Juni hatte der iPhone-Hersteller angekündigt, dass man noch bis Ende des Jahres die Freeform genannte Anwendung vorstellen werde. Dieses Versprechen hat das Unternehmen nun zumindest zum Teil eingelöst. Die neue App kann von den Beta-Testern der kommenden Betriebssysteme ab sofort ausprobiert werden. Dies gilt für iOS 16.2, iPadOS 16.2 und macOS Ventura 13.1. Neben der App bringen die Betas aber auch diverse weitere Neuheiten mit sich.

Freeform: Lass deinen Gedanken freien Lauf

Die Idee hinter Freeform ist nicht neu. Auf einem gigantischen „Whiteboard“ hast du die Möglichkeit, deine Gedanken oder Pläne für ein Projekt zu hinterlassen. Neben reinen Texten kannst du mit dem Pencil auf dem iPad auch herumkritzeln, zeichnen oder Bilder einfügen. Eine ähnliche App bietet bereits seit einiger Zeit beispielsweise Mural an – diese kann auch im Web genutzt werden.

Neben der offenen Oberfläche, die zur Nutzung des Apple Pencil einlädt, gibt es aber viele vorgefertigte Formen. Diese erleichtern das Arbeiten in der App. Darüber hinaus kannst du auch Inhalte von Webseiten einbetten. Diese werden automatisch erweitert, wenn dies von der jeweiligen Seite unterstützt wird.

Wann genau die finale Version von Freeform erscheinen wird, ist bislang unbekannt. Sie wird aber offenbar Bestandteil der kommenden Betriebssysteme wie zum Beispiel iOS 16.2 sein. Laut Apple soll es noch in diesem Jahr so weit sein. Das Update könnte also etwa im November oder Dezember erscheinen.

iOS 16.2: Live Activities aktualisieren öfter

Neben der Freeform-App bietet die erste Beta von iOS 16.2 aber auch viele andere Neuheiten, die iPhone-Besitzer in den kommenden Wochen und Monaten erwarten dürfen. So hat 9to5Mac unter anderem herausgefunden, dass die neuen Live Activities in Zukunft häufiger aktualisiert werden können.

Das seit iOS 16.1 verfügbare Feature erlaubt unter anderem die Darstellung von Aktivitäten, die im Hintergrund laufen. Insbesondere in Kombination mit der Dynamic Island des iPhone 14 Pro ist dies interessant.

So bieten dir Apps wie Flighty kurz vor und während eines Flugs aktuelle Informationen rund um den Trip. All dies wohlgemerkt, ohne dass du manuell die Anwendung öffnen musst. Ein Blick auf den Sperrbildschirm genügt. Mit iOS 16.2 können die notwendigen Aktualisierungen häufiger geladen werden. Apple warnt jedoch, dass dies auf Kosten der Akkulaufzeit geschehen könnte.

Verbesserungen an der Home-App

Im Hintergrund hat der iPhone-Hersteller aber auch an einem Update für die Home-App gearbeitet. Mit iOS 16.2 können Tester erstmals die „neue Architektur“ der Smart-Home-App aktivieren. Dies setzt jedoch voraus, dass auch etwaige HomePods oder Apple TVs auf die Beta-Version aktualisiert werden. Das Upgrade ist damit derzeit noch optional. Wie 9to5Mac schreibt, soll die neue Technik eine schnellere und zuverlässigere Arbeit mit den Smart-Home-Geräten in deinem Zuhause erlauben.

Eine weitere Neuheit betrifft die Notruf-Funktionen in iOS 16.2. Wenn du diese aus Versehen gestartet und den Notruf abgebrochen hast, erscheint nun ein Dialog, der dich zu den Details befragt. Das Feature wurde bereits vor Jahren eingeführt und ermöglicht durch langes Drücken der Seitentaste einen Notruf zu starten. Es kann aber auch bei Stürzen durch aktuelle Modelle der Apple Watch automatisch aktiviert werden. Apple ist nun offenbar am Feedback der Nutzer interessiert, wenn es eine versehentliche Aktivierung war.

Ein weiteres Update betrifft die Widgets, die du auf dem Sperrbildschirm deines iPhone hinterlegen kannst. So steht nun ein Schlaf-Widget zur Auswahl parat, welches dir unter anderem deine Statistiken der vergangenen Tage anzeigt. 9to5Mac hat außerdem im Code von iOS 16.2 gesehen, dass Apple ein Widget für das neue Medikamente-Feature geplant hat. Dieses Widget kann bislang aber noch nicht ausgewählt werden.

iOS 16.2: Was derzeit fehlt

Trotz all der Neuheiten fehlt aber bislang von einem großen Feature bislang jegliche Spur. Teil des iPhone 14 soll die Möglichkeit sein, Notrufe mit Hilfe einer Satellitenverbindung auslösen zu können. In der ersten Beta von iOS 16.2 ist diese Funktion nicht enthalten. Laut Apple soll es noch im November 2022 erscheinen. Zunächst soll das Feature aber nur Nutzern in den USA und Kanada zur Verfügung stehen.