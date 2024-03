Die Installation von Software-Updates ist bei Apple – je nach deiner Internet-Geschwindigkeit – in der Regel ein schnelles Vorgehen. Es ist aber insbesondere dann nervig, wenn du dein neues iPhone nach dem Kauf erst mal aktualisieren musst, bevor du es überhaupt benutzen kannst. Diese Problematik haben auch die Entwickler und Ingenieure aus Kalifornien erkannt. Wie Mark Gurman von Bloomberg berichtet, wird man daher im April ein neues System mit dem Namen „Presto“ für die hauseigenen Stores einführen. Den Anfang machen zunächst die Läden in den Vereinigten Staaten.

Apples Idee ist, dass man das iPhone noch vor dem Verkauf direkt im Store aktualisiert. Damit hast du direkt nach dem Einkauf ein Smartphone, welches auf dem aktuellsten Stand ist. Ein manuelles Update ist nicht länger nötig und du kannst sofort deine Daten übertragen.

Gurman sagt, dass das neue proprietäre System aussieht wie ein „Metallfach für Schuhe“. Er hatte bereits im vergangenen Oktober berichtet, dass Apple daran arbeitet. Die Mitarbeiter müssen die iPhones für die Installation der Updates nicht aus dem Karton entfernen. Der Prozess nutzt MagSafe und „andere kabellose Technologien“, um das Smartphone noch in der versiegelten Verpackung zu aktualisieren.

„Presto“ schaltet das iPhone ein und lädt die neue Software von Apples Servern. Danach wird das Update eingespielt und das Smartphone wieder heruntergefahren. All dies kann im Hinterzimmer der Stores geschehen, bevor dir ein Mitarbeiter das Smartphone aushändigt.

Laut Gurman will Apple mit der Einführung des Systems im April in den USA beginnen. Ziel sei es, alle Stores in Amerika bis zum „frühen Sommer“ damit ausgestattet zu haben.

Apple musste in der Vergangenheit bei der Vorstellung neuer Smartphones mit einigen Problemen kämpfen. So wurde das iPhone 15 ab Werk standardmäßig mit iOS 17.0 ausgeliefert. Es gab aber noch vor dem Verkaufsstart ein Update auf iOS 17.0.1. Dieses beseitigte einen kritischen Fehler, welcher den Datentransfer von einem alten iPhone unmöglich machte. iOS 17.0.1 war also ein wichtiges Update für all diejenigen, die ihre Daten vom alten aufs neue Smartphone übertragen wollten.

Bevor du also das neue Smartphone wie gewünscht nutzen konntest, musstest du ein manuelles Update durchführen. Apple könnte derartige Probleme mit Presto reduzieren. Kaufst du dein iPhone direkt im Store, können die Mitarbeiter die Geräte bereits dort relativ einfach aktualisieren.