iPhone 15 Pro mit 5G-Tarif endlich unter 40€ möglich: So drückst du die Rechnung runter

O 2 gewährt dir momentan einen monatlichen Rabatt auf die Grundgebühr, wenn du dir den Tarif O 2 Mobile M zusammen mit einem iPhone 15 Pro bestellst. Alles, was du dafür tun musst, ist im Warenkorb den Code „IPHONEDEALO2“ einzugeben. Dann bekommst du 15 Euro Vergünstigung auf deine monatliche Rechnung, was das iPhone-Bundle mit dem Pro-Modell auf unter 40 Euro pro Monat sinken lässt. Bei nach wie vor nur einem Euro Einmalzahlung.

iPhone 15 Pro mit 25 GB+ Tarif: Was du bekommst

Das iPhone 15 Pro ist eines der besten auf dem Markt. In diesem Bundle erhältst du ein brandneues Modell mit 128 GB Speicherplatz und der mit Dynamic Island, einer hervorragenden Triple-Kamera, exzellenter Leistung und einem herausragenden Display – alles verpackt in einem hochwertigen und schicken Gehäuse.

Zum iPhone 15 Pro bekommst du den Tarif O 2 Mobile M mit einem monatlichen Datenvolumen von 25 GB. Dieses wächst jedoch sogar mit der Zeit um 5 GB pro Jahr. So stehen dir im zweiten Jahr 30 GB und im dritten Jahr 35 GB zur Verfügung – und so weiter. Dadurch bist du für die immer höheren Anforderungen gewappnet und kannst sämtliche Datensorgen vergessen. Zusätzlich bringt dich der Tarif ins schnelle 5G-Netz mit einer Download-Geschwindigkeit von satten 300 MBit/s. Dank der Allnet-Flat telefonierst du unbegrenzt in alle deutschen Netze und schreibst SMS, so viele du willst. EU-Roaming sorgt zudem dafür, dass du auch im Urlaub ohne Aufpreis Internet hast und telefonieren kannst.

Und wie sieht’s mit den Kosten aus? Statt 54,99 Euro pro Monat, zahlst du monatlich nur noch 39,99 Euro, wenn du beim Bestellvorgang den Code „IPHONEDEALO2“ eingibst. Du sparst also jeden Monat 15 Euro. Hinzu kommen allerdings auch noch einmalig 5,99 Euro für das Gerät (1 Euro) sowie den Versand (4,99 Euro). Über die Mindestlaufzeit von 36 Monaten kommen so Kosten von insgesamt 1.445,63 Euro zusammen. Ein guter Preis? Dafür schauen wir auf den Preisvergleich. Das iPhone 15 Pro kostet aktuell mindestens rund 960 Euro. Ziehen wir diese Zahl von den Gesamtkosten ab, kommen wir auf einen Effektivpreis von rund 13,50 Euro für den Tarif. Für 25 GB im 5G-Netz definitiv ein fairer Preis!

Die Kosten im Überblick:

iPhone 15 Pro mit O 2 Mobile M

Mobile M Statt 54,99 Euro nur 39,99 Euro

1 € Anzahlung

4,99 Euro Versandkosten

0,00 Euro Anschlusspreis

Code: „IPHONEDEALO2“ / Muss im Warenkorb eingegeben werden

Das Angebot basiert womöglich auf einem kleinen Preisfehler, da es fast zu gut ist, um wahr zu sein. Entsprechend schnell könnte O2 den Gutschein-Effekt auch wieder eindämmen und zum Beispiel nicht für die 36-Monats-Konfiguration anwendbar machen, in der der Preis-Effekt am größten ist.

O2-Angebot mit iPhone 15 Pro für unter 40 Euro im Monat

Stand Jetzt (28.3., 16:15 Uhr) funktioniert das Angebot aber noch, wie auf dem Screenshot beschrieben und sorgt für einen massiven Preisrabatt über 3 Jahre – samt iPhone 15 Pro.

