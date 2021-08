E-Mobilität: Ein Hersteller holt mächtig auf - Volkswagen verliert

Zu Beginn eines jeden Monats veröffentlicht das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) neue Zahlen dazu, welche Elektroautos in Deutschland wie häufig verkauft wurden. Aus dieser Statistik lässt sich recht einfach eine Liste der beliebtesten E-Autos deutscher Käufer erstellen. Anhand der für den Monat Juli vorgestellten Zahlen ergeben sich aber noch weitere interessante Punkte hinsichtlich der E-Mobilität in Deutschland. Einerseits, dass Volkswagen am deutschen Markt für elektrifizierte Pkw zwar weiterhin eine Macht ist, aber seit Jahresbeginn auch an Boden verloren hat. Außerdem, dass es für Tesla im Juli alles andere als rund lief; zum wiederholten Male.

Volkswagen verliert Marktanteile am E-Auto-Markt

Unter anderem aufgrund der hohen staatlichen Förderung in Form des Umweltbonus werden in Deutschland immer mehr Elektroautos verkauft. Waren es im Januar noch 16.315 Neuzulassungen, die das KBA ausweisen konnte, weist das KBA für Juni bereits 33.420 Neuzulassungen aus. Im Juli ging die Zahl der hierzulande neu zugelassenen E-Autos zwar auf 25.464 zurück, das ist aber immer noch ein hohes Niveau und lässt sich unter anderem durch die Hauptsaison der Urlaubszeit erklären. Beliebtestes E-Auto der Deutschen im Juli: der VW e-up!, gefolgt vom VW ID.3 und dem Renault Zoe.

Außer im März standen die beiden genannten Fahrzeuge von Volkswagen immer in der Top 3 der deutschen Neuzulassungsstatistik. Und das sorgt am Ende auch dafür, dass Volkswagen mit deutlichem Abstand als Marktführer unter den E-Auto-Bauern in Deutschland agieren kann. Im Juli lag der Marktanteil des Wolfsburger Automobilkonzerns bei 24 Prozent. Heißt übersetzt: Fast jedes vierte in Deutschland neu zugelassene Elektroauto stammt von Volkswagen. Zur Wahrheit gehört aber auch: VWs Marktanteil am E-Auto-Markt schrumpft. Zu Jahresbeginn lag er noch bei 28,1 Prozent und nimmt seitdem Schritt für Schritt ab.

Den einen speziellen Verfolger, der Deutschlands größtem Automobilkonzern das Wasser abgraben könnte, gibt es bisher nicht. Denn Rivalen wie Tesla, Renault und Hyundai haben es im bisherigen Jahresverlauf nicht einmal geschafft, auf einen Monatsmarktanteil von mehr als 10 Prozent zu kommen. Größter (ehemals) deutscher Wettbewerber ist aktuell Opel mit einem Marktanteil von zuletzt 5,4 Prozent. Ansonsten sind in den Top 10 noch BMW und Audi mit Marktanteilen von 4,5 und 3,9 Prozent zu verzeichnen. Mercedes-Benz hat den Trend zur E-Mobilität in den vergangenen Jahren etwas verschlafen, setzt aber mit verschiedenen neuen Modellen wie dem EQA, EQB und EQS aber spürbar zum Konter an.

Tesla mit schlechtem Juli-Geschäft

Doch zurück zur aktuellen Entwicklung. Vor allem für Tesla lief es im Juli alles andere als rund. Weil für das sonst sehr beliebte Model 3 des amerikanischen E-Auto-Pioniers nur knapp 500 Neuzulassungen gezählt wurden, passierte etwas, was Konzern-Chef Elon Musk gar nicht schmecken dürfte. Tesla war gar nicht in den Top 10 der am meisten zugelassenen E-Autos in Deutschland vertreten. Das ist vor allem deswegen so besonders, weil das Tesla Model 3 im Juni die Verkaufscharts in Deutschland noch mit 4.462 Neuzulassungen anführte. Auch im April 2021 und im Januar 2021 fehlte Tesla in den Top 10 der E-Auto-Neuzulassungen in Deutschland.

Eine offizielle Erklärung seitens des Herstellers gibt es für das Phänomen nicht. Zu vermuten ist aber, dass es an den Lieferungen der Tesla-Fahrzeuge aus Übersee liegt. Immer dann, wenn neue Lieferungen aus den Tesla-Werken in den USA und in China nach Deutschland kommen, schnellen die Zulassungen rasant nach oben, fallen dann aber auch schnell wieder ab. Mit Spannung darf man deswegen darauf warten, wie sich das neue Tesla-Werk in Brandenburg auf die Neuzulassungsstatistik in Deutschland auswirkt. Noch in diesem Jahr sollen in der neuen Gigafactory trotz vieler Widerstände die ersten E-Autos vom Band laufen.

E-Mobilität 2021: Renault Zoe weiter beliebt, aber ein Koreaner trumpft auf

Bei den Deutschen beliebt ist übrigens auch weiter der Renault Zoe. Allerdings wird er seinen Erfolg aus dem Jahr 2020, als er noch das beliebteste Elektroauto in Deutschland war, wohl nicht wiederholen können. Nicht nur Volkswagen ist mit seinen Modellen e-up! und ID.3 zu erfolgreich, sondern trotz aller Lieferprobleme auch Tesla mit dem Model 3. Dass der Renault Zoe aktuell nur auf Platz 5 der im Jahresverlauf in Deutschland am häufigsten zugelassen E-Autos steht, liegt aber noch an einem anderen Hersteller: Hyundai.

Den Zahn der Zeit trifft nämlich bei vielen Interessenten auch der Kompakt-SUV Hyundai Kona Elektro. Zwischen Januar und Juli verkaufte sich dieses E-SUV in Deutschland fast 11.300 Mal – Platz 4 in den aktuellen Verkaufscharts. Unter anderem wohl auch, weil der geräumige Wagen inklusive Umweltbonus schon ab rund 26.000 Euro zu haben ist. So oder so: Die E-Mobilität in Deutschland nimmt zunehmend Fahrt auf. Auch weil das Ende von klassischen Verbrennern bei immer mehr Automobilkonzernen nicht mehr auf die lange Bank geschoben, sondern im Sinne der Umwelt priorisiert wird.