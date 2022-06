Keine Zukunft: Plug-in-Hybride vor dem Aus

Nicht weniger als drei neue Plug-in-Hybrid-Modelle (PHEV) stellte Mercedes kürzlich für den Kassenschlager GLC vor. Neben der C-Klasse sind die GLC- und GLK-Modelle die absatzstärksten Fabrikate des Stuttgarter Pkw-Herstellers. Sie sollen in der jüngst präsentierten Neuauflage mit einem modernen Hybrid-Antrieb punkten. Neben einem Verbrennungsmotor kommt in den GLC-Modellen des Jahrgangs 2022 auch eine E-Maschine zum Einsatz. Sie gestattet eine WLTP-Reichweite von bis zu 120 Kilometern.

Klingt ein wenig so, als würden PHEV-Antriebe bei Mercedes einen hohen Stellenwert genießen. Schließlich lag die Reichweite von Plug-in-Hybrid-Autos vor nicht allzu langer Zeit noch bei gerade einmal etwa 50 Kilometern. Die Entwicklung schreitet also mit großen Schritten voran. Doch laut Informationen des „Handelsblatt“ könnten Plug-in-Hybride in Deutschland schneller vor dem Aus stehen, als bisher erwartet wurde.

Mercedes kappt die Entwicklung neuer Plug-in-Hybrid-Modelle

Interne Pläne sollen belegen, dass Mercedes bereits damit begonnen hat, das Angebot an teilelektrifizierten Autos radikal zusammenzustreichen. Nach den neuen GLC-Modellen sollen nur noch die E-Klasse im kommenden Jahr und einzelne Coupé-Derivate einen Doppelantrieb erhalten. Danach ist dem Vernehmen nach Schluss. Das „Handelsblatt“ will aus Konzernkreisen erfahren haben, dass schon ab der nächsten Generation an Kompaktwagen – die Markteinführung ist für 2024 geplant – nur noch vollelektrische Varianten und Benziner mit 48-Volt-Technik eine Rolle spielen sollen.

Ein Grund dürfte sein, dass bei Mercedes die Bedenken vor einem Minusgeschäft wachsen. Denn die Nachfrage an Plug-in-Hybriden könnte in den kommenden Jahren stark zurückgehen – getrieben durch politische Entscheidungen. Während Käufer reiner Elektroautos in Deutschland auch in Zukunft mit einer staatlichen Förderung rechnen können, sehen Pläne von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) eine Förderung von PHEV-Pkw schon ab 2023 nicht mehr vor.

Sollte Habeck dieses Vorhaben wirklich durchsetzen, könnten teilelektrische Fahrzeuge für potenzielle Käufer schnell unattraktiv werden. Zumindest, wenn die Plug-in-Hybride auch in Zukunft spürbar teurer als Verbrenner bleiben. Man kann aber davon ausgehen, dass viele Pkw-Hersteller die Preise für ihre PHEV-Modelle senken, wenn die Nachfrage an den Autos aufgrund ausbleibender Subventionen einbricht.

Experten halten Zukunft der Plug-in-Hybride für fraglich

Autoexperte Matthias von Alten vom Beratungshaus Publicis Sapient sagte dem „Handelsblatt“, dass eine Zukunft von Plug-in-Hybriden „mehr als fraglich“ sei. „Sie haben nur eine geringe elektrische Reichweite, verbrauchen wegen ihres hohen Gewichts viel Treibstoff und verfügen aufgrund der Batterie über weniger Stauraum als Verbrenner.“

Auch klassische Zahlen belegen, dass Plug-in-Hybriden ein schnelleres Aus drohen könnte, als bisher angenommen. Beispiel Mercedes: Während der Absatz von Plug-in-Hybriden im ersten Quartal 2022 nur um 8 Prozent wuchs, betrug das Wachstum bei Elektroautos satte 210 Prozent. Es dürfte nicht mehr lange dauern, dann verlassen mehr reine Elektroautos die Fertigungsstätten von Mercedes als Modelle mit Plug-in-Hybrid-Antrieb.

Bei Volkswagen und Audi ist dieser Punkt nach Informationen der Wirtschaftszeitung sogar schon erreicht. Bei BMW ergebe sich ein ähnliches Bild wie bei Mercedes. Dort war der Absatz von PHEV-Modellen zuletzt im Jahresvergleich sogar schon rückläufig. Wirtschaftsminister Habeck hat es also mehr oder weniger in der Hand, ob PKW mit Plug-in-Hybrid-Technologie in Deutschland noch eine Zukunft haben. Zieht er ab 2023 wie geplant den Förderstecker, dürfte die Industrie entsprechend reagieren und noch schneller auf die vollständige E-Mobilität umsatteln.