Amazon verschleudert Wera-Flaschenöffner: Perfekts Geschenk zum Vatertag

Am 9. Mai ist es wieder so weit. An diesem Tag wird in Deutschland nicht nur der religiöse Feiertag „Christi Himmelfahrt“ gefeiert, sondern auch der Vatertag. Schon bald rollen die Böllerwagen wieder über die Straßen. Ausgestattet mit Getränken aus feinstem Malz, Hopfen und Hefe – und verpackt in einer Bierflasche. Einer Bierflasche, die zunächst noch geöffnet werden muss. Und genau hier kommt der Wera-Flaschenöffner zum Einsatz.

Falls du deinem Vater zum Vatertag eine Freude bereiten möchtest, kann ein Geschenk sicherlich hilfreich sein. Krawatten und Socken stellen an dieser Stelle jedoch längst ein abgedroschenes Klischee dar. Wir empfehlen daher den Flaschenöffner von Wera. Dieser ist handlich, hervorragend verarbeitet, praktisch, nützlich und am wichtigsten: spannend! Denn die Optik des Griffs entspricht der weiterer Wera-Tools wie etwa der eines Schraubenziehers. Verdecke bei der Übergabe einfach zunächst den Flaschenöffner-Part und sei auf die Reaktion deines Vaters gespannt.

Wer von der Idee angetan ist, kann den Flaschenöffner aktuell bei Amazon wahlweise für 8,94 Euro erwerben – oder aber im Dreierpack zu einem Sonderpreis von 20,85 Euro. Wählst du das Bundle, erfolgt der Verkauf und Versand sogar direkt von Amazon. Und du hast zwei weitere Geschenke für deine Freunde. Die Durchschnittswertung liegt übrigens aktuell bei 4,9 von 5 Sternen (4.761 Bewertungen). Und nun der Haken: Leider erfolgt die Lieferung in beiden Fällen erst nach dem Vatertag. Doch auch ein verspätetes Geschenk kann viel Freude bringen, wenn es dem Empfänger zusagt.

Weitere Details zum Flaschenöffner

Neben der allgemeinen Bewertung bewerten Kunden Produkte auf Amazon auch nach Funktionen. Hier lässt sich im Regelfall ablesen, ob etwa lediglich das Preis-Leistungs-Verhältnis gut ist, oder auch weitere Eigenschaften mithalten können. Besagte Eigenschaften können sich dabei je nach Produktgruppe voneinander unterscheiden. Beim Wera-Flaschenöffner sind es die vier Kategorien „einfach zu halten“, „zum Verschenken“, „Robustheit“ und „Qualität/Haltbarkeit“. Die dazugehörigen Bewertungen: 4,9 Sterne. Allesamt. Und dafür gibt es gute Gründe.

Denn wie wir uns selbst überzeugen konnten, entspricht der Wera-Flaschenöffner nicht nur dem üblichen Design von Wera-Schraubenziehern, sondern ist auch noch überaus robust und liegt gut in der Hand. Zudem bilden sich selbst nach jahrelangem Gebrauch keine Rostflecken und auch sonstige Verschleißerscheinungen suchten wir vergebens. Möchtest du ein kreatives und kostengünstiges Geschenk für deinen Vater kaufen, dürftest du kaum eine bessere Option finden.

Wera-Flaschenöffner