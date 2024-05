Deutsche Telekom: Tolle Überraschung für alle Handykunden

Ab dem 14. Juni 2024 dreht sich in Deutschland alles um Fußball. Für einen Monat findet dann in zehn Stadien von Hamburg bis München die UEFA Europameisterschaft statt, bei dem Deutschland in der Vorrunde in Gruppe A auf Schottland, Ungarn und die Schweiz treffen wird. Einer der größten Sponsoren des Großevents ist die Deutsche Telekom. Und die hält für ihre Kunden während der EM 2024 eine besondere Überraschung bereit.

Nein, gemeint ist an dieser Stelle nicht, dass alle 51 Spiele der EM live bei Magenta TV zu sehen sind. Das ist schon lange bekannt. Was viele Kunden aber noch nicht wissen: Als Mobilfunkkunde der Telekom wird es möglich sein, während der Fußball-Europameisterschaft mit dem Smartphone oder Tablet-PC kostenlos das mobile Internet zu nutzen. Und zwar mit unlimitiertem Datenvolumen. Eine entsprechende Ankündigung aus dem vergangenen Jahr wurde nun in einem YouTube-Video bestätigt.

Der Telekom ist es nach eigenen Angaben wichtig, dass alle eigenen Mobilfunkkunden das Turnier auch unterwegs schauen können. „Im Biergarten, im Schwimmbad oder in der Bahn – überall, wo Netz ist, ist MagentaTV. Bei uns können Fans ohne Limit Fußball schauen“, sagt Telekom-Privatkundenchef Wolfgang Metze. Er macht damit deutlich, dass der gewählte Schritt, eine unlimitierte Daten-Flatrate anzubieten, auch eine Promo-Aktion für das IPTV-Angebot des Telekommunikationsriesen ist.

Fast alle Spiele der Europameisterschaft laufen auch im Free-TV

Aber natürlich musst du nicht zwingend MagentaTV abonnieren, um die Fußball-EM auf dem Handy oder einem anderen mobilen Gerät sehen zu können. Das klappt auch mit anderen TV-Streamingdiensten wie Zattoo oder waipu.tv. In weiten Teilen sogar kostenlos. Teil der Wahrheit ist nämlich auch, dass 46 der 51 Spiele nicht nur bei MagentaTV zu sehen sind, sondern auch im Free-TV. Zwölf davon bei RTL, alle weiteren bei ARD und ZDF.

Jetzt weiterlesen Neuer TV-Sender startet für Millionen Zuschauer