Vodafone: Gewaltiges Daten-Upgrade für viele Tarife

Auf ein Smartphone möchte heutzutage kaum noch jemand verzichten. Zu praktisch ist die Möglichkeit, mit einem passenden Handytarif auch unterwegs jederzeit aktuelle Informationen über das Internet abrufen zu können. Und bei Vodafone gibt es jetzt das passende Daten-Upgrade. Denn in den Prepaid-Tarifen von Vodafone CallYa steht ab dem 28. Mai mehr 5G-Datenvolumen zum gleichen Preis zur Verfügung. Zum Teil viel mehr. Und das nicht nur für Neukunden, sondern auch für alle Bestandskunden.

Konkret bietet Vodafone ab Ende Mai drei überarbeitete CallYa-Allnet-Flat-Tarife an. Sie beinhalten dann alle vier Wochen 10, 20 oder sogar 30 GB 5G-Datenvolumen. Und das zu Preisen in Höhe von 9,99 Euro (CallYa Allnet Flat S), 14,99 Euro (CallYa Allnet Flat M) oder 19,99 Euro (CallYa Allnet Flat L). Außerdem ist in allen drei Tarifen wie gewohnt eine Sprach- und SMS-Flat inklusive; nutzbar in Deutschland und im EU-Ausland. Und: Damit du bei Bedarf ohne zusätzliche Kosten auch ins EU-Ausland telefonieren oder SMS verschicken kannst, sind 200 entsprechende Einheiten in der CallYa Allnet Flat S inklusive. Sogar 500 Einheiten sind es bei der CallYa Allnet Flat M und L.

Mit dem Daten-Upgrade erhalten Prepaid-Kunden von Vodafone ab dem 28. Mai im Vergleich zu den bisher gültigen Konditionen bis zu 12 GB mehr 5G-Datenvolumen. Wer TV– oder Festnetz-Kunde von Vodafone ist, darf sich nach einer entsprechenden Registrierung seiner SIM-Karte zusätzlich über einen Kombi-Vorteil freuen. Dann gibt es alle vier Wochen noch einmal 1 GB geschenkt. Alle Tarife sind bei Bedarf auch als eSIM erhältlich und unterstützen WiFi-Calling. Weiter angeboten wird auch der nur online erhältliche Prepaid-Tarif CallYa Digital. Hier sind für 20 Euro monatlich in Zukunft 30 GB 5G-Datenvolumen inklusive.

Auch der CallYa-Jahrestarif bekommt ein Upgrade

Und noch etwas ist neu. Der CallYa-Jahrestarif bietet für 99,99 Euro im Monat künftig nicht mehr 50 GB, sondern 120 GB 5G-Datenvolumen für 365 Tage. Du kannst also für rechnerisch 8,25 Euro pro Monat über ein ganzes Jahr im Schnitt 10 GB Datenvolumen pro Monat verbrauchen. Im Einsteigertarif CallYa Start stehen ab dem 28. Mai statt bisher 100 Gesprächsminuten oder SMS 200 entsprechende Einheiten zur Verfügung. Am Preis in Höhe von 9,99 Euro pro vier Wochen und 1 GB inkludiertem 5G-Datenvolumen ändert sich in diesem Tarif aber nichts. Der Basistarif CallYa Classic und CallYa Black mit unlimitierter Daten-Flat für 79,99 Euro pro vier Wochen bleiben unverändert erhältlich.

Deine kostenlose Vodafone-Freikarte kannst du jetzt bei Vodafone bestellen und ab Ende Mai dann automatisch von den neuen Konditionen der überarbeiteten CallYa-Tarife profitieren.