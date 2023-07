Überraschung: Telekom macht beliebte Option viel besser

Die Überraschung war groß, als Anfang Juli bekannt wurde, dass die Deutsche Telekom den Preis für Magenta Sport um bis zu 60 Prozent erhöht. Jetzt dürfen sich Fußball-Fans aber über eine attraktive Erweiterung des Angebots freuen. Und das kostenlos. Denn ab Mitte August besteht ohne Aufpreis für Neu- und Bestandskunden auch der Zugriff auf das Fußball-Angebot von Sportdigital.

MagentaSport mit vielen zusätzlichen Fußball-Inhalten

Sportdigital ermöglicht unter anderem, live auf die Ligaspiele aus Portugal, Brasilien und Argentinien zuzugreifen. Auch der gleichermaßen bekannte wie beliebte spanische Pokalwettbewerb, die Copa del Rey, ist mit Topklubs wie Real Madrid oder dem FC Barcelona bei Sportdigital und somit künftig auch im Rahmen eines MagentaSport-Abos zu sehen. Gleiches gilt für den englischen Ligapokal und den Pokalwettbewerb in den Niederlanden. Dazu gesellen sich bei MagentaSport wie gewohnt unter anderem alle Spiele der 3. Liga, die ab dem kommenden Wochenende in die neue Saison startet.

Gisbert Wundram, Geschäftsführer von Sportdigital Fußball, freut sich schon jetzt über die am 17. August startende Kooperation mit der Telekom. „Mit dem Ausbau unserer Kooperation durch die Integration in die MagentaSport-Welt erweitern wir die Reichweite von Sportdigital Fußball signifikant.“ Arnim Butzen, TV-Chef der Deutschen Telekom, sagt: „Unser Fußball-Angebot wird von einer ganzen Reihe Top-Events, namhafter Clubs und internationaler Stars aufgewertet und verbreitet. In diesem Portfolio liegen vielen Schätze, die es zu entdecken gilt.“ Zum Beispiel auch Dokumentationen, Highlight-Zusammenfassungen und weitere Formate wie Liverpool FC TV.

Was kostet Sportdigital Fußball regulär?

Wer das Livestream-Angebot von Sportdigital nutzen will, muss dafür regulär zwischen einem kostenpflichtigen Tages-, Monats- oder Jahrespass wählen. Der Tages-Pass mit einer Gültigkeit von 24 Stunden kostet derzeit 2,99 Euro, der Monats-Pass ist für 4,99 Euro zu haben. Für den Jahres-Pass muss man gegenwärtig 44,99 Euro bezahlen – also rechnerisch 3,75 Euro pro Monat. Kunden von MagentaSport sparen sich diese Extra-Kosten in Zukunft.

Für alle Telekom-Kunden mit gebuchtem MagentaTV-Abo: Aktuell ist es möglich, die MegaSport Option mit einer Laufzeit von zwölf Monaten zum Sonderpreis zu buchen. Während des ersten Jahres werden nur 39 Euro pro Monat fällig. Ab dem 13. Monat erhöht sich der Optionspreis auf 48 Euro monatlich. Inklusive sind die Sport-Angebote von Wow (Sky), DAZN und MagentaSport. Für Fans der Fußball-Bundesliga und der 2. Bundesliga ein richtig gutes Kombi-Angbot.

