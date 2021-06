Es geht los: Jetzt MagentaTV buchen und alle EM-Spiele live sehen

Endlich ist es soweit: Heute Abend startet um 21 Uhr mit dem Spiel Türkei gegen Italien die Fußball-Europameisterschaft, die schon im vergangenen Jahr hätte stattfinden sollen, aufgrund der Corona-Pandemie aber verschoben wurde. Insgesamt stehen 51 Spiele auf der Agenda und alle Spiele kannst du nur bei MagentaTV von der Deutschen Telekom sehen. Denn zehn Begegnungen sind live und exklusiv nur über das Internet-Fernsehen des Bonner Telekommunikationsanbieters verfügbar. Darunter zum Beispiel das Topduell zwischen Portugal und Schweden am 23. Juni um 21 Uhr.

Fußball-EM bei MagentaTV: Was kostet das überhaupt?

Du möchtest das komplette EM-Programm über MagentaTV nutzen? Das ist auf zwei unterschiedlichen Wegen möglich. Wenn du einen Telefon- und Internet-Anschluss der Deutschen Telekom hast, kannst du ein passendes IPTV-Abo für MagentaTV zubuchen und alle Spiele zum Beispiel über einen passenden Receiver direkt auf dem Fernseher sehen. Im günstigsten Fall kostet MagentaTV gerade einmal 5 Euro Aufpreis pro Monat. Es können aber auch bis zu 21 Euro sein, wenn du auch gleich ein Netflix-Abo mit dazu bestellst.

Du hast zu Hause keinen Anschluss von der Deutschen Telekom oder möchtest das Angebot von MagentaTV als Telekom-Kunde einfach zusätzlich auf dem Smartphone nutzen? Auch das ist möglich. Per App kannst du dann neben den EM-Übertragungen die Programme von 50 privaten und öffentlichen Sendern in HD-Qualität nutzen. Bei 24 Monaten Vertragslaufzeit musst du für MagentaTV Smart monatlich 10 Euro bezahlen und erhältst dann auch Zugriff auf das RTL-Angebot von TVNow Premium. Im Rahmen einer Sonderaktion sind die ersten drei Monate von MagentaTV Smart sogar kostenlos.

Ebenfalls 10 Euro pro Monat kostet MagentaTV Flex. Allerdings liegt bei diesem Angebot die Mindestvertragslaufzeit bei nur einem Monat – und TVNow Premium ist nicht inklusive. Darüber hinaus erhältst du hier nur 24 statt 50 Stunden Cloud-Speicher für Aufnahmen deiner Lieblingsinhalte. Und du kannst nur zwei parallele Streams auf bis zu fünf registrierbaren Geräten nutzen. Bei MagentaTV Smart mit zwei Jahren Laufzeit stehen dir drei parallele Streams zur Verfügung.

Neue Details: So läuft die Produktion der EM-Übertragungen bei MagentaTV

Teil der Mannschaft, die die EM-Übertragungen für MagentaTV produziert, sind unter anderem Johannes B. Kerner im Studio und Wolff Fuss am Mikrofon. Als Generalunternehmer wurde von der Telekom das Unternehmen Plazamedia beauftragt, die Innenproduktion aller Spiele der Euro 2020 an insgesamt 22 Live-Produktionstagen zu realisieren. Und das auf zwei UHD- und auf zwei HD-Kanälen. Allerdings stehen die UHD-Sender nur Telekom-Kunde mit MagentaTV Receiver oder MagentaTV Box zur Verfügung. Mit Plazamedia arbeitet die Deutsche Telekom auch bei ihren Live-Übertragungen für Magenta Sport aus der 3. Liga im Fußball sowie den Bundesliga-Übertragungen im Eishockey und Basketball zusammen.

Das EM-Studio von MagentaTV bietet insgesamt 2.600 m2 Studio- und Außenfläche. Genau genommen stehen in Ismaning bei München sogar drei Studios zur Verfügung. Das Hauptstudio ist 350 m2 groß und in die Eventlocation ziegelei101 integriert. Dort kommt auch eine 32:9 LED Wall zum Einsatz. Zudem sind Augmented-Reality-Inhalte geplant, die den Zuschauerinnen und Zuschauern das Gefühl geben sollen, noch näher am Geschehen dran zu sein.

So wird das EM-Studio von MagentaTV zu UEFA Euro 2020 aussehen.

Die Telekom selbst bietet unterdessen über die DiscovAR-App von Tagspace die Möglichkeit, Fotos und Videos mit den Spielern der deutschen Nationalmannschaft aufzunehmen. Dabei können Nutzer aus vier verschiedenen Szenarien wählen und personalisierte Inhalte zusammen mit den Avataren der Spieler aufnehmen und mit ihren Kontakten teilen. Unterwegs gibt es mit der App in Berlin, München, Hamburg, Leipzig, Frankfurt, Köln und Düsseldorf spannende Extra-Features zu entdecken. Eingeladen sind Fans zudem, die größte virtuelle Laola-Welle Deutschlands über Instagram zu starten: #magentaLaola. Und: Die Telekom stellt in der App vor, wie wir Inhalte in Zukunft über 5G konsumieren, erstellen oder teilen werden.

Fußball-EM ohne MagentaTV?

Und solltest du die Fußball-EM lieber abseits von MagentaTV verfolgen wollen: Auch dazu gibt es die passenden Angebote. Denn zur Wahrheit gehört auch, dass du die UEFA Euro 2020 im Jahr 2021 in weiten Teilen ohne MagentaTV sehen kannst.