Warum du kein Magenta TV brauchst, um die Fußball-EM zu sehen

Zunächst einmal zwei wichtige Infos. Die eine: Als Deutschland-Fan kannst du die Fußball-EM auch schauen, wenn du kein Magenta TV hast. Alle entscheidenden Spiele laufen bei ARD und ZDF. Die zweite wichtige Information: Willst du UHD-Inhalte oder alle Spiele einer bestimmten anderen Mannschaft sehen, dann führt an dem TV-Produkt der Telekom kein Weg vorbei.

Die Telekom lässt für Magenta TV ein komplett eigenständiges Rahmenprogramm produzieren. Die Spiele, die du bei ARD und ZDF sehen kannst, siehst du auch bei Magenta TV. Da es sich um ein Weltsignal handelt, sind die Bilder identisch – nur der Kommentator ist ein anderer. Größter Pluspunkt bei Magenta TV: Alle Spiele siehst du dort in UHD, nicht nur in HD. Allerdings: Das gilt nur für Telekom-Festnetzkunden, die Magenta TV gebucht haben. In der reinen Streaming-Variante kann oder will die Telekom keine 4K-Livestreams anbieten.

Welche Fußball-EM-Spiele gibt es nur bei Magenta TV?

Die Telekom hat die Rechte an insgesamt zehn Exklusiv-Spielen, darf aber alle anderen Spiele auch zeigen. Bei den Exklusiv-Spielen handelt es sich allesamt um Spiele der Vorrunde. Fünf davon stehen bereits fest:

1. Spieltag, Gruppe A, 12. Juni 2021 (15 Uhr): Wales – Schweiz

1. Spieltag, Gruppe D, 14. Juni 2021 (15 Uhr): Schottland – Tschechien

2. Spieltag, Gruppe B, 16. Juni 2021 (15 Uhr): Finnland – Russland

2. Spieltag, Gruppe E, 18. Juni 2021 (15 Uhr): Schweden – Slowakei

3. Spieltag, Gruppe F, 23. Juni 2021 (21 Uhr): Portugal – Frankreich

Vor allem das letzte Spiel ist aufgrund der Uhrzeit und der Begegnung durchaus interessant, die anderen Spiele dürften eher für die Hardcore-Fußball-Fans relevant sein. Allerdings kommen noch fünf Begegnungen des dritten Spieltages hinzu, die zeitig angepfiffen werden. Welche das sind, entscheidet sich erst im Verlauf der Vorrunde. Denn die jeweils interessantesten Spiele suchen sich ARD und ZDF heraus, die weiteren überträgt die Telekom exklusiv. Alle Spiele sollen von einem entsprechenden Rahmenprogramm begleitet werden.

So kannst du Magenta TV sehen

Solltest du kein Magenta TV und gesteigertes Interesse an einem der Spiele haben, so kannst du übrigens mit jedem Internetanschluss der mindestens 5 Mbit/s liefert, die Streaming-Variante von Magenta TV bestellen. Magenta TV Flex kostet 10 Euro monatlich und ist jederzeit zu Ende des Monats kündbar. Zum Schauen brauchst du einen der üblichen Streaming-Empfangswege: Fire TV, Apple TV, Chromecast, Smart TV, den Magenta TV Stick oder auch Apps für Handy oder Tablet. Achtung: Der Tarif, der dir drei Monate lang kostenloses Magenta TV verspricht, hat eine Vertragslaufzeit von zwei Jahren.

Für UHD brauchst du leider etwas mehr Aufwand: Neben einem Telekom-Anschluss musst du für die Fußball-EM auch Magenta TV gebucht haben und den passenden Media Receiver nutzen. Die Telekom nennt hier den Media Receiver 401, 201 , 601 Sat oder die MagentaTV Box beziehungsweise MagentaTV Box Play. Wenn du übrigens Spiele unterwegs schauen möchtest, nutze die Mediatheken von ARD und ZDF.

