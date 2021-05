Fußball EM bei Magenta TV: Telekom verrät viele weitere Details

Schon seit März ist klar, dass die Deutsche Telekom über Magenta TV bei den kommenden Fußball Großereignissen, der EM 2021, der WM 2022 und der EM 2024, eine sehr zentrale Rolle hinsichtlich der Livespiele im deutschen Fernsehen einnehmen wird. Am Dienstag wurden von dem Bonner Konzern vertiefende Details zu den geplanten Übertragungen bei der bevorstehenden UEFA Euro 2020 verraten. Sie wird aufgrund der Corona-Pandemie erst in diesem Jahr ausgetragen. Los geht es am 11. Juni 2021, das Finale ist für den 11. Juli 2021 vorgesehen. Austragungsorte sind elf Städte in verschiedenen Ländern Europas. Gespielt wird zum Beispiel in München, Amsterdam, Rom und London.

Nur Magenta TV zeigt alle EM-Spiele live

Das Besondere an den Übertragungen bei Magenta TV: Alle 51 Spiele des EM-Turniers sind nur über das TV-Angebot der Deutschen Telekom zu sehen. Während 41 davon auch bei Partner-Sendern im klassischen deutschen Free-TV empfangbar sind, überträgt Magenta TV zehn Duelle exklusiv. Unter anderem das Top-Duell der Gruppe F am dritten Spieltag zwischen Frankreich und Portugal. Parallel tritt im zweiten Spiel der Gruppe F Deutschland gegen Ungarn an. Es bleibt abzuwarten, für welches Team es dann noch um den Einzug in das Achtelfinale geht und welche Nation schon keine Chance mehr auf die K.O.-Runde hat.

Technisch hat sich die Deutsche Telekom vorgenommen, vier Live-Sendekanäle parallel anzubieten. Zwei davon in HD-Qualität, zwei weitere sogar in noch besserer Bildqualität per UHD. Allerdings stehen die UHD-Sender nur Telekom-Kunden mit MagentaTV Box zur Verfügung. „Spätestens eine Stunde vor Spielbeginn sind wir auf Sendung“, verspricht Telekom-Manager Michael Hagspihl. Pro Tag sind bis zu zehn Stunden Live-Programm vorgesehen.

Die Telekom zeigt bei Magenta TV nicht nur die Partien selbst, sondern auch ein umfangreiches Rahmenprogramm. Dazu gehören neben Vor- und Nachberichten auch exklusive Formate wie „Future Stars – Die Fußballschule“. Darin präsentiert Ex-Nationalspieler Benny Lauth mit der Münchener Fußballschule die besten Tricks der EM-Stars zum Nachmachen. Wer ein Spiel verpasst hat, kann es bei Magenta Sport auch zeitversetzt auf Abruf sehen. Auch Zusammenfassungen mit den Höhepunkten der Spiele wird es geben.

Namhafte Moderatoren und Kommentatoren bei Magenta TV

Das Team von Magenta TV wird live aus einem EM-Studio in München senden. Dort kommt auf einer Gesamtfläche von 450 Quadratmetern unter anderem eine 32:9 LED-Wand zum Einsatz. Der Zuschauer wird am Bildschirm zu Hause oder unterwegs aber auch Augmented Reality und virtuelle Grafiken sehen können. Als Moderator steht im Studio entweder Johannes B. Kerner oder Sascha Bandermann vor der Kamera.

Als Experten fungieren im Wechsel die ehemaligen Nationalspieler Fredi Bobic und Michael Ballack. Anett Sattler liefert tagesaktuelle Informationen direkt aus dem Mannschaftshotel der deutschen Nationalmannschaft in Herzogenaurach, Thomas Wagner kommt als Field Reporter zum Einsatz. Umfangreiche Analysen übernehmen live im Studio in einem Taktik-Bereich Jan Henkel und Manuel Baum.

Bei den Kommentatoren setzt die Deutsche Telekom neben Wolff-Christoph Fuss noch auf Marco Hagemann, Jan Platte, Markus Höhner, Benni Zander und Christian Straßburger. Bei welchen Spielen die Kommentatoren live in den Stadien sitzen können, ist aufgrund der aktuellen Corona-Lage noch nicht klar. Laut Wolff Fuss ist man aber auf alle Eventualitäten vorbereitet. „Wir werden auch kurzfristig reagieren können, sollte das notwendig sein“, verspricht der Kommentator.

Wie kann ich die EM-Spiele bei der Deutschen Telekom empfangen?

Wenn du die Spiele der EM 2020 (2021) bei der Deutschen Telekom schauen möchtest, brauchst du ein Magenta TV Abo. Ein Magenta Sport Abonnement, das zum Beispiel viele Fans von Vereinen aus der 3. Liga nutzen, reicht für den Empfang nicht aus. Magenta TV kannst du über die Homepage der Deutschen Telekom mit einer Mindestvertragslaufzeit von wahlweise einem Monat oder zwei Jahren Laufzeit buchen.

Die monatlich zu zahlende Grundgebühr ist davon abhängig, ob du Festnetz- oder Mobilfunk-Kunde der Deutschen Telekom bist und ob du dich für einen Monat oder zwei Jahre Mindestvertragslaufzeit entscheidest. Ohne Anschluss der Deutschen Telekom werden je nach gewünschtem Paket zwischen 10 und 21 Euro pro Monat fällig. Beim Tarif Magenta TV Smart mit 24-monatiger Mindestvertragslaufzeit entfällt im Rahmen einer Sonderaktion bei einer Bestellung bis zum 13. Juli für die ersten drei Monate die Grundgebühr in Höhe von 10 Euro.

Wichtig: Es ist keine zwingende Voraussetzung, Kunde der Deutschen Telekom zu sein, um ein Magenta TV sehen zu können. Auch mit jedem anderen Festnetz- oder Mobilfunkanbieter ist es möglich, das Angebot von Magenta TV per App zu nutzen.

Für Mobilfunk-Bestandskunden hält die Telekom im Rahmen der UEFA Euro 2020 (2021) übrigens noch eine Sonderaktion bereit. Für jedes Tor der deutschen Fußball Nationalmannschaft, das während der regulären Spielzeit fällt, schenkt die Telekom ihren Kunden 1 GB mobiles Datenvolumen. Das Extra-Volumen soll nach dem jeweiligen Spiel per MeinMagenta App aktivierbar sein.