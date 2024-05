Egal, ob Bus, Tram, U-Bahn, Regionalexpress oder Fähre: Das Deutschlandticket gilt seit einem Jahr für alle Verkehrsmittel, die dem öffentlichen Personennahverkehr zuzuordnen sind. Lediglich privat betriebene Bahnen und Fähren, die nicht Teil eines Verkehrsverbundes sind, waren von Anfang an ausgenommen. So ist es beispielsweise in Berlin möglich, mit den Fähren der BVG über den Wannsee zu fahren, nicht aber in Tegel mit der privat betriebenen Fähre über die Havel überzusetzen. Die Havelfähre war nie Bestandteil des lokalen Verkehrsverbundes VBB und akzeptiert auch das Deutschlandticket nicht.

Fähre über den Rhein tritt aus Verkehrsverbund und Deutschlandticket aus

Nun aber schert eine Fähre, die bisher das Deutschlandticket akzeptierte, aus. Betroffen davon sind Fahrgäste in der Loreley. Die Pendler-Fähren zwischen St. Goarshausen und St. Goar sind seit 1. Mai nicht mehr Mitglieder im lokalen Verkehrsverbund VRM. Damit endet auch die Akzeptanz des Deutschlandtickets. Pendler zwischen den beiden Orten müssen sich nun eigene Monatskarten für die Fähre kaufen. „Unsere Kooperation mit dem VRM konnte leider, trotz intensiver Bemühungen der Fähre Loreley GmbH & Co. KG, nicht verlängert werden“, heißt es auf der Webseite der Fähre. „Somit endet am 30.4.2024 die Anerkennung von VRM-Fahrscheinen incl. D-Ticket auf der Fähre Loreley.“ Eine Monatskarte für Fußgänger kostet nun 43 Euro extra. Schüler sollen, so berichtet es das lokale Portal Ben-Kurier, die Kosten für eine Monatskarte von der Preisverwaltung erstattet bekommen.

Die Fähre über den Rhein ist nicht das erste Verkehrsunternehmen, das das Deutschlandticket nicht mehr akzeptiert. Auf der bei Urlaubern beliebten Urlaubsinsel Borkum ist das Deutschlandticket bereits seit 1. Oktober 2023 nicht mehr in der Borkumer Kleinbahn gültig. Die Busse der Insel akzeptieren das Ticket ab 1. Januar 2025 nicht mehr. Auch sonst ist das Deutschlandticket nicht überall dort gültig, wo man es erwarten könnte.

