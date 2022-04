Neue Handy Updates: Neue Funktionen, weniger Fehler, mehr Sicherheit

So können sich Nutzer eines Pixel-Smartphones von Google über das sogenannte Pixel Update für April 2022 freuen. Mit an Bord – na klar – das aktuelle Sicherheitsupdate gegen neu entdeckte Sicherheitslücken. Es steht für alle Pixel-Smartphones ab dem Pixel 3a zur Verfügung. Zusätzlich hat Google in das Update nach eigenen Angaben Verbesserungen für die kabellose Ladeleistung mit bestimmtem Zubehör integriert. Außerdem an Bord: Fehlerbehebungen innerhalb der Kamera-App (nur Pixel 6 und Pixel 6 Pro) und an verschiedenen Stellen auf der Benutzeroberfläche.

Bei Samsung läuft unterdessen nicht nur die Verteilung von Sicherheitsupdates weiter, sondern auch die Aktualisierung zahlreicher Smartphones auf One UI 4.1. Das üppige Update steht seit einigen Tagen in ersten Ländern unter anderem auch für die Galaxy S10– und Galaxy S20-Serie zur Verfügung. Außerdem wurde es jüngst auch auf dem Samsung Galaxy 20 FE und dem Galaxy S21 FE gesichtet. Ferner auf den Modellen Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+, Galaxy Note 10+ 5G, Galaxy Z Flip und Galaxy Z Flip 5G sowie auf dem Galaxy A42 5G und Galaxy A52 5G.

Ein Upgrade auf Android 12 verteilt Samsung seit einigen Tagen für das Galaxy A51, das Galaxy A90 5G, das Galaxy A71 und das Galaxy M52 5G. Darüber hinaus wurde der März-Patch für Android für folgende Modelle freigeschaltet: Galaxy A02s, Galaxy A13, Galaxy A71, Galaxy A72, Galaxy M21, Galaxy M51 und das Outdoor-Smartphone Galaxy XCover 5. Der Android-April-Patch wird bereits für die Galaxy S21– und Galaxy S22-Serie verteilt. Weitere Smartphones werden erfahrungsgemäß im Laufe der kommenden Tage ebenfalls auf das Patchlevel des aktuellen Monats aktualisiert.

Schlechte Nachrichten gibt es aber auch: Das Samsung Galaxy S9 und das Samsung Galaxy S9 Plus erhalten ab sofort keine Sicherheitsupdates mehr. Wenn du eines dieser beiden Handys nutzt, solltest du aus Sicherheitsgründen gegebenenfalls darüber nachdenken, dir ein neues Mobiltelefon zuzulegen. Für die Galaxy S10-Serie sowie für das Galaxy A50 wird es ab sofort zudem keine monatlichen Sicherheitsupdates mehr geben. Stattdessen wurde auf eine quartalsweise Aktualisierung umgestellt.

OnePlus versorgt Smartphones mit neuer Firmware

Verschiedene Updates hat es in den zurückliegenden Tagen auch für Smartphones von OnePlus gegeben. Etwa für das OnePlus 8, OnePlus 8 Pro und OnePlus 8T. Alle drei Smartphones haben ein Upgrade auf OxygenOS 12 auf Basis von Android 12 erhalten.

Für das OnePlus 9 und das OnePlus 9 Pro steht schon seit Mitte März ein Update auf OxygenOS 12 C.47 zur Verfügung. Es beinhaltet nicht nur den März-Patch für Android, sondern auch verschiedene Fehlerbehebungen. Etwa das Problem, dass in bestimmten Szenarien keine MMS verschickt werden konnte oder der Name des Mobilfunknetzbetreibers im Display falsch angezeigt wurde. Auch bei der Kamera wurde ein weiteres Mal Hand angelegt, um für eine optimierte Nutzerfreundlichkeit zu sorgen.

Und auch für das neue OnePlus 10 Pro steht bereits ein Update zur Verfügung: auf OxygenOS 12 A.12. Es beinhaltet verschiedene Verbesserungen für die Kamera-Software, wo unter anderem Verbesserungen bei Aufnahmen im Portraitmodus zu erwarten sind, verspricht der Hersteller. Ferner hat OnePlus nach eigenen Angaben die Genauigkeit des Fingerabdrucksensors optimiert und WLAN-Verbindungen stabilisiert.

Die Smartphone-Updates für Endgeräte von Huawei hat weiterhin der inoffizielle Huawei Blog im Blick. Und in den vergangenen Tagen haben die Kollegen dort unter anderem wichtige Aktualisierungen für das Huawei Mate 20, Huawei P30, Huawei P30 Pro, Huawei P30 Pro NE, Huawei Mate 20 Pro und Huawei Mate 20 X ausfindig machen können. All diese Smartphones erhalten eine Aktualisierung auf EMUI 12. Für das Huawei P30 Lite und das Huawei Nova 8i steht zudem ein Update auf das Android-Patchlevel von Februar 2022 zur Verfügung.

Ebenso hat es noch für einige weitere Android-Smartphones wichtige Updates gegeben. Etwa für das Realme 8, das ab sofort mit Android 12 versorgt wird. Motorola hat unterdessen zahlreiche Smartphones mit dem März-Patch ausgestattet. Etwa das Edge 20, das Edge 20 Lite und das Moto G200.

Apple verteilt iOS 15.4.1

Und auch für iPhones von Apple steht seit wenigen Tagen ein neues Update zur Verfügung. Mit iOS 15.4.1 beseitigt der US-Hersteller nicht nur gefährliche Sicherheitslücken, sondern auch Probleme, die während der täglichen Nutzung auftreten konnten. Etwa eine zu schnelle Entleerung des Akkus.