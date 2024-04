Neue Handy-Updates: Verbesserungen für viele Smartphones

An vorderster Front hat Samsung wieder einmal viele seiner Handys mit neuen Updates versorgt. Unter anderem steht für Modelle der Galaxy S23-Serie sowie die Foldables Galaxy Z Fold5 und Galaxy Z Flip5 ein Update auf One UI 6.1 zur Verfügung. Es bringt unter anderem umfangreiche KI-Funktionen auf die Smartphones. Die Update-Welle läuft aber nicht ganz geräuschlos ab. Nutzer berichten nach einer entsprechenden Aktualisierung unter anderem von heiß werdenden Smartphones, Problemen beim Entsperren per Fingerabdruck und einer langsameren Ladegeschwindigkeit bei der Wiederaufladung des Akkus. Es kann sich also unter Umständen lohnen, noch etwas mit einer entsprechenden Aktualisierung zu warten.

Samsung patcht auf breiter Front

Freuen dürfen sich auch Nutzer des Samsung Galaxy A52 und des Galaxy A72. Für sie steht jetzt nämlich auf Basis von One UI 6 ein Upgrade auf Android 14 zur Verfügung. Für zahlreiche weitere Smartphones hat Samsung in den zurückliegenden Wochen überdies den März-Patch für das Betriebssystem Android verteilt. Etwa für die Foldable-Modelle Galaxy Z Fold2, Z Fold3, Z Fold4 und Z Fold5 sowie Galaxy Z Flip3, Z Flip4 und Z Flip5.

Gleiches gilt aber auch für die S-Klasse-Modelle der Reihen 20, 21, 22, 23 und 24. Für die Anfang des Jahres neu vorgestellte Galaxy S24-Familie ist sogar der April-Patch schon verfügbar. Außerdem ein umfangreiches Update zur Verbesserung der Kamera-Software. Aus der Note-Serie dürfen sich Nutzer des Galaxy Note20 und des Galaxy Note20 Ultra über den März-Patch freuen, ehe in Kürze auch hier der April-Patch folgen wird.

Und natürlich darf auch die A-Klasse nicht fehlen. Hier hat Samsung jüngst diverse Smartphones mit dem März-Patch ausgestattet. Exemplarisch seien an die Modelle Galaxy A13 5G, A14 5G, A15 5G, A32 5G, A32 und A33 5G genannt. Aber auch das Galaxy A52, A53 5G, A54 5G und A55 5G sowie die Einsteiger-Smartphones Galaxy A02s und A05s.

Schlechte Nachrichten gibt es aber auch. Und zwar für Nutzer des Samsung Galaxy Z Flip. Obwohl das Smartphone im Jahr 2020 für 1.480 Euro auf den Markt kam, also ein echtes Premium-Smartphone darstellt, ist jetzt schon das Support-Ende eingeläutet worden. Das Foldable wird nämlich keine weiteren Sicherheits-Updates mehr erhalten. Das Galaxy Z Flip 5G, das etwa ein halbes Jahr später auf den Markt kam, wird nach Hersteller-Angaben derzeit noch alle drei Monate mit neuen Patches versorgt.

Gleiches gilt ab sofort für Smartphones der Galaxy-S20-Reihe. Nur das Galaxy S20 FE und das Galaxy S20 FE 5G erhalten ihre Updates noch monatlich, weil sie später in den Handel kamen als die Original-Modelle. Ursprünglich hatte Samsung vor wenigen Tagen auch die Note20-Serie auf Quartals-Updates degradiert. Doch dabei handelte es sich um einen Fehler. Diese Smartphones sind auch weiterhin Teil der monatlichen Update-Welle des koreanischen Herstellers.

OnePlus sorgt für Verbesserungen auf breiter Front

Zahlreiche Firmware-Aktualisierungen hat auch OnePlus zu vermelden. So steht beispielsweise für das OnePlus 12R ein Update auf OxygenOS 14.0.0.500 zur Verfügung, das neben dem Februar-Patch für Android auch verschiedene Optimierungen für Kamera und Systemstabilität beinhaltet. Bereits beim März-Patch ist man mit OxygenOS 14.0.0.604 für das OnePlus 12 angekommen. Hier sorgt das Update außerdem dafür, dass langes Drücken der „Leiser“-Taste die Taschenlampe aktiviert und Nutzer in den Einstellungen eine App-spezifische Lautstärke definieren können.

Stabilere WLAN-Verbindungen und das Beseitigen eines Fehlers, der zum Absturz von Apps führen konnte, verspricht ein Update auf OxygenOS 14.0.0.500/501 für das OnePlus 9 und das OnePlus 9 Pro. Einen geringeren Akkuverbrauch und den März-Patch hat OxygenOS 14.0.0.501 für das OnePlus 8T im Gepäck. Und für das Foldable-Modell OnePlus Open hat der Hersteller unterdessen OxygenOS 14.0.0.501 veröffentlicht; unter anderem mit einer verbesserten Anzeige von Wetterdetails und Februar-Patch für Android.

Aus der Nord-Serie hat OnePlus OxygenOS 13 F.51 für das OnePlus Nord 2 veröffentlicht. Fehlerbeseitigungen gibt es hier aber nicht, sondern nur ein Update auf den März-Patch von Google. Etwas umfangreicher fällt OxygenOS 14.0.0.501 für das OnePlus Nord 2T aus. Hier ist neben dem März-Patch auch ein Bugfix gegen das ungewollte Crashen einzelner Apps an Bord. OxygenOS 14.0.0.500 für das OnePlus Nord 3 gestattet neu auch das Aufwecken des Smartphones per Fingerabdruck, ohne den Bildschirm vorher aktivieren zu müssen.

Nicht zu vergessen ist darüber hinaus ein Update auf OxygenOS 14.0.0.302, das jetzt für das OnePlus Nord CE 3 Lite 5G zur Verfügung steht. Es beinhaltet viele Fehlerverbesserungen im System und bei der Kamera und integriert außerdem den März-Patch von Google auf dem Handy. Nutzer des OnePlus Nord CE 2 Lite 5G können derweil OxygenOS 14.0.0.301 installieren und so unter anderem von einer verbesserten Gaming-Erfahrung und einer optimierten Kamera-Software profitieren.

Weitere wichtige Handy-Aktualisierungen

Ein umfangreiches Update hat vor wenigen Tagen auch Google veröffentlicht: das April-Update für aktuelle Pixel-Smartphones. Sie erhalten nicht nur den April-Patch für mehr Sicherheit, sondern auch Bugfixes, die unter anderem die Kamera-Software verbessern und ein Problem beseitigen, das beim Entsperren des Smartphones auftreten konnte.

Der noch recht neue Smartphone-Hersteller Nothing hat ein Update auf Nothing OS 2.5.3 für das Nothing Phone (2) veröffentlicht. Es behebt unter anderem ein Bluetooth-Problem, das in einigen Autos auftreten konnte und hebt das Smartphone auf das Patch-Level April 2024. Für das Nothing Phone (2a) steht bereits ein Update auf Nothing OS 2.5.4 bereit, vor wenigen Tagen folgte eine leicht modifizierte Version in Form von Nothing OS 2.5.4a.

Solltest du noch ein Huawei-Smartphone verwenden, etwa das Huawei Nova 9 oder das Huawei Nova 10 Pro: Einstellungen prüfen und ebenfalls das neueste Update auf Basis des März-Patches für das installierte Betriebssystem downloaden. Auch für das Microsoft Surface 2 Duo steht eine solche Firmware-Aktualisierung jetzt bereit.

Auch Apple hat nach dem letzten großen Update auf iOS 17.4 noch einmal nachgelegt. Mit iOS 17.4.1 steht ein wichtiges Update zur Verfügung, das neu entdeckte Sicherheitslücken und kleinere Fehler aus der Welt schafft. Für ältere Modelle steht zudem iOS 16.7.7 zur Installation bereit.