Egal, ob FritzBox 5690 Pro, FritzBox 6670 Cable oder FritzBox 6850 5G: Die Liste an neuen Produkten von AVM, die in den kommenden Monaten auf den Markt kommen werden, ist lang. Doch nicht nur WLAN-Router gehören zum Portfolio des Herstellers aus Berlin. Er bietet auch nützliches Zubehör an, das sich in ein bestehendes WLAN-Netzwerk integrieren lässt. Etwa WLAN-Repeater, um ein WLAN-Signal in einem Haus oder einer großen Wohnung optimal verlängern zu können. Vier Repeater erhalten jetzt eine neue Firmware und werden somit per Update auf Software-Version FritzOS 7.58 gehoben.

Konkret steht das Update auf FritzOS 7.58 ab sofort für den FritzRepeater 600 und 600v2, den FritzRepeater 1200, den FritzRepeater 2400 und den FritzRepeater 3000 bereit. Neue Funktionen landen mit der neuen Firmware nicht auf der Hardware. Vielmehr handelt es sich um ein Wartungsupdate, das im Kern sechs neu entdecke Fehler aus der Welt schafft. Wer zum Beispiel über eine FritzBox eine Wi-Fi-7-Verbindung nutzt, konnte dies bisher nur auf einem Band (2,4 oder 5 GHz) tun, wenn unterschiedliche Namen (SSIDs) für die beiden Bänder in der FritzBox vergeben wurden. Nach dem Update auf FritzOS 7.58 soll grundsätzlich die parallele Nutzung von beiden WLAN-Bändern möglich sein.

Ebenfalls ärgerlich: Bei der Verwendung von Media-Receivern am LAN-Port des Repeaters konnte es in bestimmten Fällen zu Störungen kommen. Aus der Welt geschafft hat AVM auch einen Fehler, der zu Paketverlusten führte, wenn die Verbindung eines WLAN-Bandes getrennt wurde. Ferner konnte es vorkommen, dass Netzwerkgeräte irrtümlicherweise in einem Gastnetz einsehbar waren. Und in gewissen Situationen war es möglich, dass der Repeater auf der FritzBox-Oberfläche zwar in der Anzeige auftauchte, aber nicht mit der korrekten IP-Adresse. Zudem hat AVM nach eigenen Angaben die Robustheit bei der Übertragung sehr kleiner Netzwerkpakete (UDP) erhöht.

Ist ein FritzRepeater mit einer FritzBox verbunden, ist es am einfachsten, das Update über die Oberfläche der FritzBox (fritz.box oder http://169.254.1.1/) zu installieren. Im Menü „Heimnetz“ musst du nur auf „Mesh“ oder „Heimnetzübersicht“ klicken und dort beim entsprechenden FritzRepeater „Update ausführen“ auswählen. Alternativ kannst du auch den WLAN-Repeater selbst ansteuern. Auf dessen Oberfläche (http://fritz.repeater oder http://192.168.178.2) zunächst auf „System“ klicken, dann auf Update und die Registerkarte „FritzOS-Version“. Anschließend nur noch „Neues FritzOS suchen“ und auf die Schaltfläche „Update starten“ klicken.