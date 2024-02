Update für beliebte FritzBox-Router: Das sind die neuen Funktionen in FritzOS 7.80

AVM selbst bezeichnet das Update auf FritzOS 7.80 als Glasfaser-Update. Und das, obwohl zwei der vier Router, die die Software bekommen haben, gar keine Glasfaser-Router sind. Mit dem Update der Router bieten diese dir nach AVM-Angaben mehr Transparenz. Zudem vereinfache sich die Erstinstallation am Glasfaseranschluss. Zur Verfügung steht FritzOS 7.80 ab sofort für die Modelle FritzBox 5590 Fiber, FritzBox 5530 Fiber, FritzBox 7590 AX und FritzBox 7530 AX.

Die beiden Router FritzBox 5590 Fiber und 5530 Fiber kannst du direkt am Glasfaseranschluss einsetzen. Sie haben ein Modem für die neuen Internetleitungen eingebaut, sodass du kein weiteres aktives Gerät an deinem Anschluss betreiben musst. Mit der neuen Betriebssoftware erhalten die beiden Modelle eine neue Glasfaserübersicht auf der Benutzeroberfläche. Damit bekommst du alle wichtigen Informationen zum Anschluss, der Geschwindigkeit sowie zu Verbindungstyp und -qualität. Die neue Übersicht gibt Anwendern mehr Transparenz für stabile und schnelle Glasfaserverbindungen. Nach AVM-Angaben profitieren auch die Internetanbieter davon, indem sie zusätzliche Informationen über die Verbindungsqualität erhalten.

Nutzt du bislang einen DSL-Anschluss und betreibst die FritzBox 7590AX oder 7530AX, so soll dir das Update auf FritzOS 7.80 bei einem Wechsel zu Glasfaser helfen. Dann nämlich kannst du die bisherige DSL-FritzBox am neuen Glasfasermodem deines Anbieters weiterverwenden. Genau für diesen Umstieg bietet die neue FritzOS 7.80-Version nun Hilfestellungen für eine verbesserte Erstinstallation bei den verschiedenen Providern. Du bekommst zudem die Geschwindigkeit zwischen LAN 1/WAN der FritzBox und dem Glasfasermodem auf der Übersichtsseite angezeigt.

AVM/Fritz!Box FritzBox 7590 AX Datenblatt Marktdaten UVP 269,00 EUR Anschluss-Art DSL Besonderheiten Daten LAN-Anschlüsse (10 Gigabit/s) nein LAN-Anschlüsse (2,5 Gigabit/s) nein LAN-Anschlüsse (Gigabit/s) 4 Frequenz 2,4 GHz

5,0 GHz WLAN-Standard IEEE 802.11a (WiFi 1)

IEEE 802.11ac (WiFi 5)

IEEE 802.11ax (WiFi 6)

IEEE 802.11g (WiFi 3)

IEEE 802.11n (WiFi 4) WLAN-Datenrate (brutto) 2.400 mbit Telefon-Anlage eingebaut ✓

Außerdem bereitet AVM die vier Router mit dem neuen für den neuen Einrichtungsassistenten der MyFritz-App vor, der demnächst für iOS und Android angeboten wird. Der geplante „Wizard“ ermöglichte es, eine neue FritzBox am Glasfaser- und DSL-Anschluss schnell und intuitiv per Smartphone oder Tablet in Betrieb zu nehmen. Während der Ersteinrichtung führt die App Anwender schrittweise und interaktiv durch die Installation. Darüber hinaus gibt die App nützliche Hinweise zu WLAN-Gastzugang, Kindersicherung, Rufsperren und vielem mehr.

So bekommst du FritzOS 7.80

Das FritzOS 7.80 lässt sich direkt nach einem Klick auf „Update starten“ über die Benutzeroberfläche fritz.box oder automatisch bei aktivierter Auto-Update-Funktion beziehen. Wichtig: Das Update steht zunächst grundsätzlich nur in der sogenannten Retail-Version zur Verfügung. Das ist jene Version, die du im Einzelhandel kaufst. Hast du deinen Router von deinem Provider bekommen, ist dieser mit großer Wahrscheinlichkeit mit einer Sonderversion der Firmware ausgestattet. Dann gibt es das Update noch nicht.

Jetzt weiterlesen fritz.box nicht erreichbar: AVM mit Problemen beim Router-Zugriff