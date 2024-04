Anders als die Windows-Updates genießen die Aktualisierungen von Android-Smartphones in der Regel einen ziemlich guten Ruf. Mit jedem Update werden entweder neue Funktionen ergänzt, Sicherheitslücken gestopft oder Bugs beseitigt. Doch in einigen seltenen Fällen bringen System-Updates große Probleme mit sich. Meistens lassen sich diese schnell wieder per Hotfix beheben. Doch gelegentlich kann es auch vorkommen, dass die Hardware beschädigt und die Smartphones unbrauchbar werden. Genau diese Art von Problemen melden gegenwärtig zahlreiche Besitzer von Samsung-Handys.

Handy-Displays beschädigt

Einige Samsung-Smartphones scheinen gegenwärtig eine grüne, vertikale Linie auf ihren Displays einzublenden, die permanent vorhanden ist und sich nicht per Neustart entfernen lässt. Das schreibt Android Authority mit Berufung auf zahlreiche Nutzerberichte. Betroffen sind dabei wohl in erster Linie Modelle der Samsung Galaxy S21-Serie wie das Galaxy S21 Ultra und das Galaxy S21 FE.

Die Problematik ist im Grunde nicht neu. Selbst bei Konkurrenzgeräten wie beispielsweise OnePlus trat besagte Linie bereits auf. Allerdings scheint diese derzeit gehäuft vorzukommen – und zumindest einigen der Berichte zufolge in Verbindung mit einem Software-Update zu stehen.

Die technischen Hintergründe sind bisher unklar. Wir haben Samsung kontaktiert und werden diesen Artikel aktualisieren, sobald es weitere Erkenntnisse gibt. Bisher wirkt es jedoch so, als handle es sich eher um einen Hardware- denn um einen Software-Fehler. Welcher jedoch auf einigen Geräten durch Software – wie das zuvor erwähnte Update – und die damit verbundene Hitzeentwicklung ausgelöst werden könnte. Zum jetzigen Augenblick sind das jedoch nur Spekulationen.

Display-Tausch kostenlos

Eine offizielle Stellungnahme seitens Samsung gab es bisher nicht. Allerdings melden Nutzer auf X (ehemals Twitter), dass Samsung Indien nach anfänglichem Zögern inzwischen für einige betroffene Geräte einen kostenlosen Display-Austausch auch außerhalb der Garantiezeit anbietet. Dazu zählen diverse Modelle der Galaxy S20-, der Galaxy S21– und der Galaxy Note20-Reihe – sowie das Galaxy S22 Ultra.

Das Angebot ist jedoch zeitlich bis zum 30. April begrenzt und gilt ausschließlich für Smartphones, die innerhalb der vergangenen drei Jahre erworben wurden. Dafür scheint Samsung zusätzlich zum Display-Tausch auch einen kostenlosen Akku-Tausch anzubieten. Ob der Hersteller dieses Angebot künftig auch auf andere Länder auszuweiten gedenkt, ist nicht bekannt. Wir haben auch diesbezüglich eine entsprechende Anfrage an Samsung gestellt.