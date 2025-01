Irrer Preissturz bei Marken-E-Bikes: Jetzt über 1.000 Euro sparen

Egal, ob du dein altes E-Bike austauschen möchtest oder du dir dein allererstes E-Rad holst: Upway ist momentan die beste Adresse, um dir preiswerte Marken-Räder zu schnappen. Der bekannte Händler für sogenannte Refurbished-E-Bikes – also Bikes, die gebraucht, aber komplett generalüberholt und dadurch in top Zustand sind – streicht derzeit nämlich bis zu 1.000 Euro von den Preisen seiner ohnehin schon rabattierten E-Räder. Wir stellen dir die Winter-Aktion genauer vor und zeigen dir am Ende auch noch unsere drei Deal-Empfehlungen.

Gut für die Umwelt, den Geldbeutel und die Gesundheit

Mit einem E-Bike aus zweiter Hand schonst du nicht nur die Umwelt, sondern auch deinen Geldbeutel erheblich. Aufwändige Prüfverfahren garantieren dir dabei, dass dein Fahrrad sich dennoch in einem Top-Zustand befindet und einem neuen Gerät in nichts nachsteht – außer im Preis. Bei Upway kannst du nämlich bis zu 60 Prozent vom Neupreis sparen und während des aktuellen Winter-Sales purzeln die Preise teilweise sogar noch um bis zu 1.000 Euro extra. Mit dabei sind zahlreiche Marken-Räder bekannter Hersteller wie Cube, Kalkhoff, Velodeville und vielen mehr. Zusätzlich ist Bewegung an der frischen Luft generell natürlich auch für deine Gesundheit wichtig, sodass sich ein Kauf gleich dreifach lohnt.

Da sich die Angebote des Winter-Sales jedoch oft ändern und die begehrtesten E-Bikes schnell ausverkauft sein könnten, solltest du am besten auch mal selbst durch die Angebote stöbern. Alle Sale-Bikes findest du hier.

Winter-Sale bei Upway: Unsere E-Bike-Highlights

Alternativ stellen wir dir jetzt unsere persönlichen Highlights der Aktion genauer vor, vielleicht findest du hier ja dein Traumbike. Wir haben uns Räder herausgesucht, die nahezu neu sind. Ein Modell hat zwar schon einige Kilometer auf dem Sattel, ist aber dennoch eine Empfehlung wert. Den Unterschied merkst du hier hauptsächlich im Preis, sodass du das für dich und deinen Geldbeutel passende E-Bike auswählen kannst.

Unsere Top 3 auf einen Blick:

Kalkhoff Agattu 1.B Move für 1.349 Euro (41 Prozent Rabatt): Modell von 2022, bisher lediglich 9 Kilometer zurückgelegt, mit Bosch-Motor und Shimano Nexus inter 7-Gangschaltung. Geeignet für Personen mit einer Körpergröße zwischen 1,70 und 1,85 Metern.

Cube Reaction Hybrid Pro 500 für 1.699 Euro (45 Prozent Rabatt): Modell von 2019, bisher unter 5 Kilometer zurückgelegt, mit Bosch Performance Line CX Motor und Shimano Deore XT 11-Gangschaltung. Geeignet für Personen mit einer Körpergröße zwischen 1,65 und 1,80 Metern.

Velodeville AES490 für 1.799 Euro (42 Prozent Rabatt): Modell von 2021, bisher weniger als 5 Kilometer zurückgelegt, mit Bosch-Motor und Shimano Alivio 9-Gangschaltung. Geeignet für Personen mit einer Körpergröße zwischen 1,75 und 1,90 Metern.