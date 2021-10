Ausfall bei Whatsapp, Facebook & Instagram – das ist der Grund

Weltweiter Totalausfall der Dienste von Facebook. Auch Instagram und WhatsApp sind somit vom Ausfall betroffen. Seit etwa 17:30 Uhr deutscher Zeit berichten Nutzer von Problemen mit den Diensten. So können beispielsweise WhatsApp-Nachrichten von Handys nicht mehr verschickt werden. Inzwischen verdichten sich auch die Hinweise, wie es zu der Störung kam.

DNS-Einträge gelöscht

Gemäß dem Störungsdienst allestörungen.de meldeten erste Nutzer schon kurz nach 17 Uhr die ersten Ausfälle. Inzwischen ist klar, dass die Ausfälle bei WhatsApp kein regionales oder europäisches Problem sind – sie betreffen die ganze Welt. Denn der Ausfall betrifft nicht die Server der Dienste, sondern etwas viel Elementareres: die DNS-Einträge.

Mit DNS-Einträgen können Internetprovider Internetadressen wie facebook.com auflösen in IP-Adressen. Diese IP-Adressen wiederum bezeichnen am Ende die Server, auf denen die Daten liegen. Ein DNS-Eintrag ist so etwas wie ein Telefonbuch für das Internet. Ohne dieses Telefonbuch funktioniert eine Webseite nur, wenn du die IP-Adresse kennst und diese IP-Adresse nur einen Dienst beherbergt. Beides ist nur selten der Fall.

Im konkreten Fall scheint es so zu sein, dass die DNS-Einträge der Domains von WhatsApp, Instagram und Facebook gelöscht wurden. Warum – das ist aktuell noch unklar. Möglicherweise ist es ein einfacher Konfigurationsfehler. Um im Bild der Auskunft zu bleiben, bedeutet die Löschung eines Eintrages, dass du im Telefonbuch zwar den Namen Facebook finden würdest, aber keine Nummer verzeichnet ist. Du kannst also nirgendwo anrufen. Genau so ergeht es nun weltweit allen Internetanbietern, die den Traffic zu den drei Diensten nicht zustellen können.

Whatsapp-Ausfall bestätigt

Die drei Messenger-Dienste haben den Ausfall bestätigt. Allerdings spricht man in Statements von einem Ausfall, der „einige Leute“ betreffe. Man arbeite daran, den Normalzustand so schnell wie möglich wieder herzustellen. Zu den Ursachen äußert man sich bei WhatsApp und Co nicht.

Tatsächlich scheint das Problem aber weitaus größer zu sein. So berichtet die New York Times beispielsweise, dass die Mitarbeiter von Facebook derzeit intern auf keinerlei Systeme zugreifen können. In den USA ist derzeit beste Bürozeit. Hinzu kommt: nach einem Bericht von Bild Online wird die Domain facebook.com zum Verkauf angeboten. Das ist beispielsweise bei domaintools.com einsehbar. Der Grund dafür ist unklar.