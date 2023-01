Störung bei Vodafone: Hier findest du alle Details

Unter der etwas komplizierten Web-Adresse status.networkoverview.vodafone.de kannst du ab sofort sehen, ob es in deiner Region eine Störung gibt. Du musst dafür lediglich den Standort freigeben. So kann der Browser lokalisieren, wo du dich befindest und direkt passend in die Karte hinein zoomen. Willst du deinen Standort nicht freigeben, so kannst du auch einen Ort in der Karte suchen.

Dauer der Vodafone Störung wird teilweise genannt

Spannend ist aber auch, dass dir die Karte alle bekannten Störungen im Netz von Vodafone in ganz Deutschland anzeigt. Dazu musst du aus der Karte herauszoomen. Am linken Rand deines Desktop-Bildschirms siehst du dann alle bekannten Störungen. Auf einem Smartphone oder Tablet sind die bekannten Störungen um unteren Rand zu finden. Du kannst sie nach oben wischen, um alle Störungen durchzuscrollen.

Die einzelnen Störungsmeldungen sind, sofern bekannt, mit einer Prognose belegt, wie lange die Störung andauern wird. Außerdem ist beschrieben, in welchen Postleitzahlengebieten sich die Störung auswirkt und was die tatsächlichen Probleme sind. Leider ist nicht beschrieben, was die Ursache der Störung ist. Du kannst dich aber bei der Behebung der Störung einmalig benachrichtigen lassen. Das erfolgt über einen Browser-Push.

Störungs-Übersicht bei Vodafone

Hast du eine Störung an deinem Handy, sie ist aber nicht auf der Karte zu finden, so leitet dich Vodafone ins Störungsportal auf der Webseite von Vodafone. Letztlich landest du dann bei einem ChatBot.

Nachdem die Störungs-Karte von Vodafone anfänglich ausschließlich für das Mobilfunknetz verfügbar war, listet sie jetzt auch Störungen im Kabelnetz auf. Dabei beschäftigt sich Vodafone gleichermaßen mit der Telefonie, dem Internet aber auch dem TV-Empfang per Kabel, der gestört sein kann. Hier kannst du dir anzeigen lassen, wann eine Störung das erste mal gemeldet wurde und wann sie voraussichtlich behoben ist. Zudem kannst du dich von Vodafone benachrichtigen lassen, wenn eine Störung behoben ist.