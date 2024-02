Netflix-Störung: Aktuelle Probleme & Lösungen beim Streaming

Zunächst einmal ist bei einer Netflix-Störung wichtig, herauszufinden, wo das Problem liegt. Hier gibt es grundlegend vier Möglichkeiten. Die Erste ist, dass dein Fernseher oder Streaming-Gerät ein Problem hat und Netflix deswegen nicht korrekt anzeigen kann. Die zweite Möglichkeit ist ein Problem in deinem Heimnetzwerk, beispielsweise mit dem WLAN oder dem Router. Eine dritte Möglichkeit ist, dass dein Internetanschluss gestört ist oder dein Provider ein Problem hat, zu Netflix zu routen. Und die vierte Möglichkeit ist, dass es tatsächlich ein Problem bei Netflix selbst gibt.

Gibt es eine Störung bei Netflix?

Am geschicktesten ist es, die Fehlersuche „von außen nach innen“ zu gestalten. Also zunächst einmal zu prüfen, ob es wirklich ein Problem bei Netflix gibt. Hierzu kannst du einerseits bei Netflix selbst schauen. Der Streaming-Dienst hat eine Status-Seite, die automatisiert anzeigt, wenn es einen Ausfall bei Netflix gibt. Auf Webseiten wie Alle Störungen findest du zudem schnell heraus, ob auch andere Nutzer ein Problem mit Netflix haben.

Gibt es hier keine Auffälligkeiten, kannst du die Fehlersuche weiter in deine Richtung verlagern. Dass dein Internetanschluss ausgefallen ist, hättest du inzwischen bemerkt, da du vermutlich weder diesen Artikel noch die Störungsseiten hättest aufrufen können. Natürlich ist es möglich, dass dein Provider ein Routing-Problem zu Netflix hat. Nutze einmal die Netflix-App auf deinem Smartphone, um das zu prüfen. Kannst du mit dem Smartphone per Mobilfunk streamen, über dein WLAN aber nicht, lassen sich Netflix und Fernseher als Fehlerursache ausschließen. Der Fehler liegt dann in deinem Heimnetzwerk oder eben am Provider.

Klassische Probleme in deinem WLAN

Generell empfehlen wir, alle Geräte, die zum Streaming genutzt werden, per LAN-Kabel am Router anzuschließen. Das reduziert Fehlerquellen und schont die mitunter knappe Funk-Ressource. In Städten können WLAN-Frequenzen schnell überlastet sein, wenn in engen Nachbarschaften viele Haushalte gleichzeitig Streaming nutzen.

Bist du mit deinem Netflix-Fernseher per WLAN online, prüfe, ob andere Apps funktionieren. Ist das nicht der Fall, prüfe, ob andere Geräte WLAN nutzen können. Wenn nicht, gibt es offenbar ein größeres Problem mit deinem WLAN. Manchmal hilft hier ein Neustart des Routers. Weitere Tipps, was du bei einer WLAN-Störung machen kannst, haben wir in einem entsprechenden Ratgeber zusammengestellt.

Funktioniert dein WLAN grundsätzlich, dein Netflix-Stream ruckelt aber, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass dein WLAN oder deine Internet-Leitung überlastet ist. Nutzt gerade noch jemand das Internet in deiner Wohnung, macht möglicherweise größere Downloads? Ruckelnde Videostreams sind unabhängig von Netflix immer wieder ein großes Problem. Deswegen haben wir auch dazu einen eigenen Ratgeber erstellt, der die häufigsten Probleme erklärt. Häufig hilft es schon, mit wenigen Einstellungen das heimische WLAN zu optimieren.

Andere Störungen bei Netflix

Die möglichen Fehlerbilder bei Netflix sind weitreichend. So bedeutet ein schwarzer Bildschirm ohne Ton bei Netflix in der Regel, dass ein Problem mit deinem Gerät gibt. Oft hilft ein Neustart. Das gilt auch, wenn du Ton hast, aber kein Bild. Hilft ein einfacher Neustart nicht, kann auch das Ziehen des Stromsteckers für einige Minuten manchmal Wunder wirken.

Kannst du dich gar nicht erst einloggen, hast du möglicherweise das falsche Passwort oder den falschen Login-Namen gewählt oder jemand aus deinem Haushalt hat das Passwort geändert.

Apropos Haushalt: Du darfst Netflix nur noch auf Geräten und mit Personen nutzen, die zu deinem Haushalt gehören. Das überprüft Netflix durch Informationen wie IP-Adressen, Geräte-IDs und Kontoaktivitäten. Dazu musst du auf dem Fernseher einen Netflix-Haushalt einrichten, wenn du Netflix verwendest. Wie das geht, hat Netflix auf seiner Webseite erklärt.