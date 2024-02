TV-Störung: Das kannst du tun, wenn du Probleme beim Fernsehen hast

Eine TV-Störung kann viele Ursachen haben. Um ihr auf den Grund zu gehen, ist es erst einmal wichtig, zu wissen, wie du überhaupt dein TV-Signal empfängst. Dabei sind grundsätzlich vier verschiedene Varianten denkbar: Kabel-TV, Fernsehen per Satellit, DVB-T (Antenne) oder per Internet. Wir zeigen dir, was du tun kannst und welche Alternativen du hast.

Störung beim Satelliten-Empfang

Ist der Empfang per Satellit gestört, ist die Fehlersuche vergleichsweise einfach. Denn entweder liegt das Problem beim Satellitenbetreiber beziehungsweise Sender oder bei dir. Als erstes solltest du daher versuchen, einen andere Sender einzuschalten. Dabei gilt es darauf zu achten, dass diese nicht zur gleichen Sendergruppe gehören. Denn wenn beispielsweise ProSieben gestört ist und die Ursache beim Sender oder dem Satelliten-Transponder liegt, ist vermutlich auch Sat1 gestört. Eine gleichzeitige Störung von RTL oder des ZDF ist bei einer Störung beim Sender jedoch unwahrscheinlich. Funktionieren also andere Sender, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Ursache beim Sender oder Satellit liegt. Hier hast du keinen Einfluss auf die Entstörung. Es gilt, einfach abzuwarten.

Möglich auch, dass du einzelne Sender gegen Bezahlung gebucht hast und diese ausgefallen sind. Das ist beispielsweise bei den privaten HD-Sendern (HD+) oder Sky denkbar. In diesen Fällen gibt es möglicherweise Probleme mit der Verschlüsselung. Hier solltest du dich an deinen Vertragspartner wenden.

Ist hingegen der komplette Empfang gestört, gibt es ein Problem bei dir. Das kann entweder die Empfangsantenne selbst sein oder das Kabel zu deinem Fernseher oder Receiver. Häufigstes Problem bei einer TV-Störung: Das Wetter. Gerade wenn eine Schüssel sehr klein oder nicht perfekt ausgerichtet ist, bricht bei Schneefall oder starkem Regen der Empfang zusammen. Liegt es nicht am Wetter, sind alle Kabel augenscheinlich ok und die Empfangsantenne ausgerichtet, kann dir am Ende vermutlich nur ein Fachmann weiterhelfen. Möglicherweise ist die Schüssel nach einem Sturm falsch ausgerichtet oder ein aktiver Verteiler in der Anlage ist defekt.

Störung bei freenet TV/DVB-T

Auch beim TV-Empfang per Antenne gilt es, die Ursache bei einer TV-Störung einzugrenzen. Sind die privaten Sender nicht zu empfangen, ARD und ZDF aber schon, ist es wahrscheinlich, dass du ein Problem mit der Entschlüsselung von freenet TV hast. Möglicherweise ist deine bezahlte Laufzeit abgelaufen oder dein Empfangsgerät hat bestimmte Signale zur Entschlüsselung nicht erhalten. Der Kundenservice kann diese erneut aussenden oder aber du loggst dich in dein freenet TV-Konto ein und forderst sie dort per Mausklick an.

Möglich auch, dass sich der Empfang verändert hat. Nutzt du eine Zimmerantenne zum Empfang, versuche den Standort zu ändern. Oftmals sind dann die Sendungen wieder zu empfangen. In seltenen Fällen können auch Arbeiten am Fernsehturm die Ursache für einen Ausfall sein. Da die Antennen mit einer hohen Leistung senden, müssen die Sender abgeschaltet werden, wenn direkt an den Antennen gearbeitet wird. Dies geschieht aber sehr selten.

Störung beim Kabel-Empfang

Die Gründe für eine Störung beim Kabelempfang können vielschichtig sein. Daher haben wir hier eine eigene Ratgeberseite für dich zusammengestellt.

Welche Alternative gibt es bei einer TV-Störung?

Wenn dein Fernsehempfang per Kabel, Satellit oder Antenne gestört ist, du aber dringend eine Sendung sehen möchtest, hilft nur der Wechsel zu einem Streaming-Angebot. ARD, ZDF und die Dritten Programme kannst du live und ohne Kosten über die ARD/ZDF Mediathek sehen. Das funktioniert am Smartphone, Tablet und am Rechner, aber auch per Smart-TV oder Streaming-Stick über die entsprechenden Apps.

Auch die Privatsender kannst du per Stream sehen, musst dafür aber zahlen. Wir haben dir verschiedene TV-Streaming-Dienste im Vergleich vorgestellt. Teilweise gibt es kostenlose Probe-Zeiträume. Bevor dir die Sendung aber entgeht, ist das durchaus eine Alternative.