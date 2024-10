Großstörung bei DHL: Millionen Nutzer betroffen

Bereits den ganzen Vormittag macht eine Störung DHL zu schaffen. Erste Berichte über Ausfälle gibt es seit gestern Abend. Doch seit dem Vormittag scheint nichts mehr zu funktionieren. Auf dem Portal Allestörungen sind schon viele Tausend Meldungen eingegangen.

Störung bei DHL – das ist ausgefallen

Betroffen sind sowohl Privat- als auch Geschäftskunden von DHL. Die Sendungsverfolgung von Paketen ist komplett ausgefallen und auch das Ändern einer Zustellung ist nicht möglich. Generell machen App und Website gerade Probleme. Wer bereits eingeloggt ist, kann die App in reduziertem Funktionsumfang nutzen. Doch ein Log-in auf der Website ist (Stand 14:30 Uhr) sowohl mit einem Business-Account als auch als Privatnutzer nicht möglich.

Auch die Packstationen sind von der Störung betroffen. Wer bereits einen Abholcode erhalten hat, kann seine Pakete weiterhin abholen. Doch neue Codes können derzeit nicht ausgestellt werden. In der App meldet DHL dazu: Aktuell steht Ihnen der Service Packstation leider nicht zur Verfügung. Sie können jedoch weiter mit den gespeicherten Daten arbeiten. Teilweise werden auch alte Daten erneut angezeigt. So zeigt meine App zwei Pakete in der Packstation an, die ich bereits in der vergangenen Woche abgeholt habe.

Auf der Plattform X (ehemals Twitter) hat DHL noch nichts offiziell zur Störung und deren Dauer gepostet. Das Social-Media-Team meldet jedoch, die Störung sei bekannt und entschuldigt sich für den Ärger. Wie lange die technischen Probleme anhalten, wird aus dieser Meldung jedoch nicht klar.

Zustellung läuft weiter

Die Zustellung selbst scheint hingegen nicht betroffen. Die DHL-Lieferfahrzeuge sind weiterhin auf den Straßen unterwegs, und auch hier in der Redaktion ist heute Vormittag ein Paket eingetroffen. Auch kann DHL wohl weiter Pakete in die Packstationen einliefern. Diese lassen sich jedoch erst abholen, wenn die Störung behoben ist.

