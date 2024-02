Störung beim Kabel-TV: Gibt es einen Ausfall beim Kabelfernsehen bei Vodafone & Co?

Eine Kabel-TV-Störung kann viele Ursachen haben. So kann dein Fernseher das Problem sein oder auch das Kabel von deiner Kabeldose zum Fernseher. Auch das Hausnetz kann ein Problem sein oder gar ausgefallen sein. Und last not least kann es natürlich auch im Kabelnetz von Vodafone, Pyur und anderen Kabelanbietern eine Störung geben. Wir zeigen dir, was du tun kannst und welche Alternativen du hast.

So lokalisierst du die Störung

Um eine Kabel-TV-Störung beheben zu können, musst du sie lokalisieren. Dazu solltest du als Erstes versuchen, andere Sender zu sehen. Dabei gilt es darauf zu achten, dass diese nicht zur gleichen Sendergruppe gehören. Denn wenn beispielsweise ProSieben gestört ist und die Ursache beim Sender oder der Signalzuführung liegt, ist vermutlich auch Sat1 gestört. Eine gleichzeitige Störung von RTL oder des ZDF ist bei einer Störung beim Sender jedoch unwahrscheinlich. Funktionieren also andere Sender, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Ursache beim TV-Sender liegt. Hier hast du keinen Einfluss auf die Entstörung. Es gilt, einfach abzuwarten.

Kommt der Sender aber auch nach mehreren Stunden nicht wieder oder hast du Störungen wie fehlerhafte Pixel im Bild oder andere Teilausfälle, dann handelt es sich vermutlich um Frequenzprobleme. Diese wiederum können sowohl in deiner Wohnung als auch im Haus oder dem Kabelnetz begründet sein. So ist es beispielsweise möglich, dass LTE-Mobilfunksender in schlecht abgeschirmte Kabelnetze einstrahlen. Auch DVB-T nutzt die Frequenzen, die auch die Kabelanbieter in ihren Netzen nutzen. Tausche in diesem Fall das Kabel zwischen deiner Kabeldose und dem Fernseher aus. Ist die Störung dann nicht weg, kann dir nur dein Kabelnetzbetreiber mit einer Entstörung weiterhelfen.

Kompletter Ausfall: Der Fernseher bleibt schwarz

Kannst du gar keinen Sender per Kabel sehen, hast du einen Totalausfall, also eine echte Kabel-TV-Störung. Auch hier kann es verschiedene Ursachen geben. Natürlich ist das naheliegendste, dass der Kabelnetzbetreiber ein großflächiges Problem hat. Ist das der Fall, kannst du das recht schnell auf allestörungen.de nachvollziehen. Es kann aber auch sein, dass nur deine Straße betroffen ist. Vorstellbar wäre etwa, dass ein Auto einen der „grauen Kästen“ am Straßenrand umgefahren oder ein Bagger eine Leitung durchtrennt hat. Die Behebung dieses Schadens kann eine Weile dauern. Doch auch in deinem Haus kann es ein Problem geben. Denn an deinem Hausübergabepunkt ist ein aktiver Verstärker deines Kabelanbieters eingebaut. Hat dieser – aus welchen Gründen auch immer – keinen Strom oder ist defekt, hast du kein Bild. Auch hier hilft am Ende nur ein Anruf bei deinem Kabelnetzbetreiber. Er muss das Bauteil austauschen.

Größere Störungen findest du im Fall von Vodafone auch im Vodafone-Störungsfinder.

Wurde dein Kabelfernsehen abgeschaltet?

Möglich auch, dass du gar keine Störung hast, sondern dein Kabelanschluss abgeschaltet wurde. Hintergrund könnte hier der Wegfall des Nebenkostenprivilegs sein. Bisher hast du Kabelfernsehen oft mit deinen Mietnebenkosten bezahlt. Das fällt nun weg. Schließt du keinen eigenen Vertrag mit deinem Kabelanbieter ab, so kann dieser deine Leitung abschalten. Alles dazu haben wir dir auf einer Seite zum Nebenkostenprivileg zusammengestellt.

Welche Alternative gibt es bei einer Kabel-TV-Störung?

Wenn dein Kabel-TV gestört ist, du aber dringend eine Sendung sehen möchtest, hilft nur der Wechsel zu einem Streaming-Angebot. ARD, ZDF und die Dritten Programme kannst du live und ohne Kosten über die ARD/ZDF Mediathek sehen. Das funktioniert am Smartphone, Tablet und am Rechner, aber auch per Smart-TV oder Streaming-Stick über die entsprechenden Apps.

Auch die Privatsender kannst du per Stream sehen, musst dafür aber zahlen. Wir haben dir verschiedene TV-Streaming-Dienste im Vergleich vorgestellt. Teilweise gibt es kostenlose Probe-Zeiträume. Bevor dir die Sendung also entgeht, ist das durchaus eine Alternative.

Wichtig dabei: Hast du deinen Internetanschluss auch per Kabel gebucht, könnte – je nach Grund der Störung – auch dieser gestört sein.