WhatsApp-Störung: Aktuelle Probleme beim Messenger

Nichts geht mehr für dich bei WhatsApp? Wenn du keine Nachrichten verschicken kannst oder empfängst, kann das verschiedene Ursachen haben. Die Lösung kann von „einfach abwarten“ bis zum Neustart deines Handys so ziemlich alles sein. Wir zeigen dir, wie du erkennen kannst, wo die WhatsApp-Störung liegt und wie du dir selbst helfen kannst.

Gibt es eine WhatsApp-Störung?

Am geschicktesten ist es, bei einer vermeintlichen WhatsApp-Störung erst einmal zu schauen, ob auch andere Nutzer Probleme haben. Leider hat WhatsApp – anders als andere Dienste – keine Status-Seite im Internet, auf der aktuelle Probleme transparent angezeigt werden. Doch auf Webseiten wie Alle Störungen findest du zudem schnell heraus, ob andere Nutzer ein Problem mit WhatsApp haben. Grundsätzlich dauert es aber ein paar Minuten, bis hier Fehlermeldungen einlaufen und du sie sehen kannst.

Gibt es hier keine Auffälligkeiten, kannst du die Fehlersuche weiter in deine Richtung verlagern. Denn es kann ja auch sein, dass dein Internet gestört ist. Bist du per WLAN im Netz? Dann schalte doch mal das WLAN aus, sodass dein Handy ins Mobilfunknetz wechselt. Wenn du jetzt WhatsApp wieder öffnest und deine Nachrichten ankommen und verschickt werden, gibt es keine Störung bei WhatsApp. Das Problem besteht entweder in deinem WLAN oder bei deinem Internetanbieter.

Bist du per Mobilfunknetz im Internet, kann es neben einer Störung bei deinem Mobilfunkanbieter auch sein, dass das Netz schlichtweg zu langsam ist. Vor allem, wenn dein Handy unbemerkt ins alte GSM-Netz wechselt, geht in Sachen Daten mitunter nichts mehr. Das erkennst du, indem du ein E oder G statt LTE/4G oder 5G in deinem Handydisplay neben dem Empfangsbalken siehst. Hier hilft nur, den Standort zu verändern und wieder ein schnelleres Netz zu nutzen.

Probleme bei WhatsApp

Immer wieder kommt es auch zu Problemen bei WhatsApp, die nur einen Teil der Nutzer betreffen. Oder der Ausfall betrifft bestimmte Funktionen. So ist in der Vergangenheit beispielsweise schon der Versand von Bildern und Videos unmöglich gewesen, während normale Nachrichten durchgingen. Auch Fehlfunktionen bei Features wie dem WhatsApp Status oder der Telefonie sind möglich.

Kannst du letztlich ausschließen, dass es ein Problem mit deinem Internet gibt und auch, dass WhatsApp ein Problem hat, so hilft oftmals nur eins: ein Neustart des Smartphones. Manchmal ruckeln sich Fehler in Apps dadurch wieder zurecht und nach dem Neustart funktioniert alles wieder, wie es soll.