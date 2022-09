WhatsApp Status Sprüche: Mit diesen kreativen Ideen übertrumpfst du alle

Ursprünglich war das WhatsApp Info-Feld dazu gedacht, Auskunft über die Verfügbarkeit des Kontaktes zu geben. Die Kunst ist jedoch mittlerweile, über den WhatsApp Status oder die kurze Infozeile den aktuellen Gefühlszustand oder die Lebenseinstellung preiszugeben. Völlig frei, ohne Kontext und nach Lust und Laune kannst du dich hier austoben. Das Eingabefeld bietet allerdings nur Platz für ein paar Worte, WhatsApp Status Sprüche und Co. – genau so viele, bis die Begrenzung von 139 Zeichen erreicht ist. Doch bevor du dir den Kopf zerbrichst, damit du die Zeichenanzahl nicht überschreitest, haben wir hier kreative Inspiration für deinen WhatsApp Status für dich.

Ideen für deinen WhatsApp Status

Du willst über den WhatsApp Status kluge Weisheiten, romantische Gefühlsausbrüche oder Witze teilen? Dann haben wir für dich eine Auswahl von kreativen Ideen. Such dir einfach ein Bild aus der Galerie aus und …

halte das Bild ein paar Sekunden mit deinem Finger gedrückt speichere das Bild auf deinem Smartphone und versende das Bild danach über WhatsApp an deinen Kontakt.

Zwei kleine Kinder gehen Arm in Arm einen Weg entlang, mit dem Spruch: "Ein wahrer Freund ist der, von dem man auch komplett ohne Worte verstanden wird." Quelle: Pixabay/inside digital Im Hintergrund verschwommene Lichter, im Fokus Regentropfen auf einer Scheibe mit dem Spruch: "Tanz im Regen und stell dir vor, es ist Konfetti." Quelle: Pixabay/inside digital Die Silhouette eines Pärchens ist im Sonnenuntergang zu sehen. Darunter der Spruch: "Glück ist, wenn man dafür geliebt wird, wie man eben ist." Quelle: Pixabay/inside digital Ein Sonnenuntergang im Hintergrund auf hoher See, mit dem Spruch: "Manchmal gewinnst du, manchmal verlierst du, aber immer lernst du." Quelle: Pixabay/inside digital Eine alte Comiczeichnung von einem Paar, das sich umarmt, mit dem Spruch: "Frauen muss man nicht verstehen. Man muss sie lieben!" Quelle: Pixabay/inside digital

Wenn es keine vorgefertigten Bilder sein sollen, kannst du auch eigene Bilder entwerfen oder Fotos aus dem letzten Urlaub oder Ausflug in deinen WhatsApp Status stellen. Um die Bilder in den Status zu stellen, musst du WhatsApp und dann das Feld Status öffnen, auf das „+“-Symbol klicken und die passenden Fotos in deiner Galerie auswählen.

WhatsApp Status Sprüche für jede Stimmung

Standardworte wie „bin gerade unterwegs“ oder einfache Emojis langweilen eher und werden schnell übergangen. Was heute noch lustig war, kann morgen schon wieder völlig überholt und albern sein. Wie die WhatsApp Statusmeldung auch aussehen kann, zeigt eine ganze Bandbreite an kreativen Ideen, die zum Nachmachen und selbst ausprobieren anregen.

Sprüche für Verliebte

Man kann immer nur so nett sein, wie der andere es zulässt.👍

Blumen brauchen Sonnenschein und ich brauch Dich zum Glücklichsein!🥰

Wer zu oft liebt, der liebt nie richtig.

Mein Herz ist wegen Renovierung vorübergehend geschlossen.🙃

Ich habe nur eine Schwäche und das bist Du.👼

Eine Nachricht von dir. Ein Lächeln von mir!🥰

Das allerschönste hier auf Erden, ist von dir geliebt zu werden.😍

Was du liebst lass frei. Kommt es zurück, gehört es dir – für immer. – Konfuzius

Ich sitze hier und denk an dich. Es fällt mir ein, denn ich liebe nur dich!❤️

Die Liebe ist wie ein Puzzle. Manchmal dauert es, bis du das passende Teil findest, hast du es aber, gibst du es nie wieder her. 💑

Ich möchte jemanden, der mich liebt und nicht nur jemanden, der mich braucht um nicht allein zu sein.💑

WhatsApp Status Sprüche zum Nachdenken

Wer kämpft, der kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren.

Öffne der Veränderung deine Arme, aber verliere dabei deine Werte nicht aus den Augen. – Dalai Lama

Fallen ist weder gefährlich noch eine Schande. Liegen bleiben ist beides. – Konrad Adenauer

Wer sich nicht mehr wundern kann, ist seelisch bereits tot. – Albert Einstein

Auch aus Steinen, die dir in den Weg gelegt werden, kannst du etwas Schönes bauen. – Erich Kästner

Der Schwache kann nicht verzeihen. Verzeihen ist eine Eigenschaft des Starken. – Mahatma Gandhi

Gott schuf zwar die Zeit, aber von der Eile hat er nie etwas gesagt. – Sprichwort aus Finnland

Liebe ist eine Qualität, eine Eigenschaft unseres Herzens. – Buddha

Auf die große Liebe folgt nicht selten großes Leid.

Wenn du den wahren Charakter eines Menschen erkennen willst, dann gib ihm Macht – Abraham Lincoln

Entscheide lieber ungefähr richtig als genau falsch. – Goethe

Wenn dir ein Mensch wichtig ist, dann verliere ihn niemals aus den Augen

Statussprüche für Familien

Letzte Woche war Stromausfall. PC ging aus. Habe mich zwei Stunden mit meiner Familie unterhalten. Scheinen nette Leute zu sein.👨‍👩‍👧‍👦

Zwei Dinge sollten Kinder von ihren Eltern bekommen: Wurzeln und Flügel.👼

Glückliche Kindheit ist eines der schönsten Geschenke, die Eltern zu vergeben haben.😊

Nichts verleiht mehr Überlegenheit, als ruhig und unbekümmert zu bleiben. – Thomas Jefferson

Vergiss niemals, dass du nur auf die Welt gekommen bist, um verehrt und geliebt zu werden.👼

Man könnte erzogene Kinder gebären, wenn ihre Eltern erzogen wären.😁 – Johann Wolfgang von Goethe

WhatsApp Status Sprüche zur Freundschaft

Wenn du ein wahrer Freund bist, interessiert dich sein Glück mehr als dein eigenes.😊

Ein Freund ist ein Mensch, vor dem man laut denken kann.💭

Ein echter Freund ist immer da, wenn ein falscher Freund nicht da ist.😊

Nur wahre Freunde sagen dir, dass Du Schmutz im Gesicht kleben hast.🤝

Ein wahrer Freund ist der, von dem man auch komplett ohne Worte verstanden wird.

Ein Freund wie du ist einfach wunderbar, wenn was ist, ich bin immer für dich da.❤️

Fiese Verse für die Statusmeldung

Ich lese keine Anleitungen, ich drücke einfach die Knöpfe bis es funktioniert.

Deine Meinung als Unbeteiligter zum Thema Intelligenz?🤔

Ein Freund ist einer, der dich mag, obwohl er dich kennt.🤝

Ich soll dich vom Niveau grüßen. Ihr seht euch ja nicht so oft.😉

Ich habe aufgehört dir zuzuhören, warum hörst du nicht auf zu reden?🤷

Mein Leben ist wie eine Party und du bist nicht eingeladen.😉

Ich bin nicht schüchtern, ich hab nur keine Lust mit dir zu reden.🤷

Ich gehe mit dir bis ans Ende der Welt. Und dann schubs’ ich dich.🤣

Dieser Kontakt hat dich geblockt.

schreibt…

Verrückte WhatsApp Sprüche

Ich bin übrigens nicht perfekt und arbeite auch nicht daran.😉

Bleib niemals stehen, denn das Leben geht weiter!

Wer mit mir gehen will, muss LAUFEN!🏃

Ich bin nicht auf der Welt, um zu sein, wie andere mich gerne hätten.

Alles lief nach Plan, aber der Plan war Mist.💩

Niveau sieht nur von unten wie Arroganz aus.✌️

Ich bin nicht dumm, die anderen verstehen nur meine Logik nicht.✌️

Es gibt Dinge, über die rede ich nicht einmal mit mir selbst.🙈

Ich mag Menschen, die den Unterschied zwischen seid und seit kennen.😉

WhatsApp Status oder Info? Das ist der Unterschied

Die Info bei WhatsApp findest du, wenn du in der App auf „Einstellungen > dein Profil > Info“ gehst. Standardmäßig ist die Infozeile für deine Kontakte sowie in deinem Profil für alle sichtbar. Legst du Wert auf Privatsphäre, kannst du die Sichtbarkeit unter „Einstellungen > Account > Datenschutz“ ändern.

Die Chance, dass jemand auf deine WhatsApp Info aufmerksam wird, ist dennoch relativ hoch. Suchst du einen deiner Kontakte in der Kontaktliste von WhatsApp, wird der vermerkte Spruch samt Name und Foto angezeigt.

WhatsApp Status – so funktioniert er

Ursprünglich war die WhatsApp Info noch der passende Ort für WhatsApp Status Sprüche. Mittlerweile hat sich der Status aber in eine Bildergalerie verwandelt. Anstatt mit Statussprüchen kannst du hier Fotos nach Belieben einstellen und sie mit deinen Kontakten teilen.

Der WhatsApp Status funktioniert so wie die Story bei Instagram oder Facebook: Du lädst dort Bilder deiner Wahl hoch und teilst sie für vierundzwanzig Stunden mit deinen Freunden. Danach löschen sich alle Fotos wieder automatisch. Auf Wunsch kannst du auch einzelne Personen von deinem Status ausschließen, sodass die Bilder für sie verborgen bleiben.

Du kannst deinen WhatsApp Status ganz einfach befüllen, indem du WhatsApp öffnest und auf den Reiter „Status“ klickst. Klickst du unter „Mein Status“ auf das Plus-Zeichen, kannst du alle Bilder deiner Wahl hochladen. Darunter befindet sich außerdem eine Übersicht über alle Storys, die deine Kontakte aktuell erstellt haben.