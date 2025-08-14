Google-Maps-Trick: Jetzt hat das Warten ein Ende

Ob mit dem Auto, Fahrrad oder zu Fuß: Die Hauptfunktion von Google Maps ist die Navigation. Täglich erreichen dank der App Millionen Menschen auf der ganzen Welt ihr Ziel – einfach und ohne zusätzliche Kosten. Und genau diese Funktion ist es, die Google stets ausbaut. Davon profitiert der Anwender aber nur indirekt. Vielmehr sind es Bekannte und Freunde, denen das Feature einen Vorteil bietet. Seit einiger Zeit nämlich kannst du deinen Streckenfortschritt bei der Navigation teilen. Was bedeutet das?

So kannst du die Google-Maps-Funktion einschalten

Gibst du bei Google Maps ein Ziel ein und lässt dich von deinem Smartphone dorthin navigieren, kannst du die Strecke mit deinen Freunden und Bekannten teilen. Sie können dann nicht nur sehen, wo du dich aktuell befindest, sondern auch, wann du voraussichtlich ankommst. Zudem zeigt Google Maps auf dem Smartphone deiner Freunde an, welche Strecke du nimmst. Entsteht etwa ein Stau und du verspätest dich, kann die Person, zu der du fährst, beispielsweise noch Besorgungen machen oder duschen gehen, ohne auf dich und die Türklingel warten zu müssen. Schließlich weiß sie genau, wann du ankommst.

Hast du bei Google Maps ein Ziel definiert und die Navigation gestartet, kannst du das Menü vom unteren Bildschirmrand hochziehen und auf „Streckenfortschritt teilen“. Nun wählst du die Person aus, die über deine Route auf dem Laufenden bleiben soll. Die Standortfreigabe endet, wenn du am Ziel angekommen bist. Danach kann die Person nicht mehr sehen, wo du dich befindest.

Standort mit Freunden teilen

Möchtest du hingegen mit einer Person, etwa deinem Partner oder deinem Kind, den Standort bei Google Maps dauerhaft teilen, kannst du das ebenfalls tun. So kann dein Kontakt dann in Echtzeit sehen, wo du dich gerade befindest. Das kann unter anderem sehr hilfreich sein, wenn ihr euch in einer fremden Stadt treffen wollt. Die App führt euch so zusammen. Allerdings kann man die Funktion auch missbrauchen.