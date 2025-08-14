Geheimer Adressen-Trick bei Google Maps: Kaum jemand kennt ihn

Ob zu Fuß oder mit dem Auto: Google Maps ist der Navi-App-Klassiker und führt täglich Millionen Menschen ans Ziel. Noch nie war es einfacher und günstiger, von einem Ort zum anderen zu kommen. Doch nicht immer läuft in Google Maps alles glatt. Immer wieder will die App, dass man sie neu kalibriert oder zeigt an, dass man sich am Ziel befindet, obwohl dieses nicht in Sichtweite ist. Doch es gibt einen gut versteckten Code-Trick, der dir hilft, wenn du nicht weiterweißt.

So kommst du mit Google Maps besser ans Ziel

Jeder, der Google Maps zum Navigieren nutzt, kennt es: Die App sagt, man habe das Ziel erreicht und doch findet man die Hausnummer oder das Gebäude einfach nicht. Selbst wenn man aus dem Auto steigt und die Suche zu Fuß, mit Google Maps auf dem Handy fortsetzt, irrt man gelegentlich noch umher. Das liegt daran, dass eine Adresse nicht immer den realen Standort beschreiben kann. So zeigt Google Maps zwar ein Einkaufszentrum genau an, doch dort angekommen, muss man womöglich um das Gebäude fahren, um die Einfahrt zur Tiefgarage zu finden. Doch es gibt einen Trick, mit dem man ziemlich präzise an einen Standort gelangt. Dieser ist zwar schon seit Längerem Bestandteil der App, doch noch immer kennen ihn nur wenige Nutzer.

Dazu musst du bei Google Maps einen exakten Standort auswählen. Auf dem Handy hältst du den Ort einfach länger mit dem Finger gedrückt. Google Maps zeigt die dann eine gesetzte Markierung. Schiebst du nun die Informationen zu dem Standort vom unteren Bildschirmrand nach oben, zeigt die App neben den exakten Koordinaten auch einen Code an. Durch diese sogenannten Plus-Code-Adressen sind exakte Standortpositionen auf einer Karte definiert. Benutzt du diese Plus-Code-Adresse zum Navigieren, erhältst du eine genauere Wegbeschreibung und ein deutlich präziseres Ziel.

Mit anderen teilen und schneller finden

Du kannst den Plus Code auch kopieren (einfach drauftippen) und anschließend – statt einer Adresse – einem Kontakt schicken. Kopiert dein Kontakt den Code und fügt ihn bei Google Maps ein, kommt er an das exakte Ziel – etwa den Hintereingang eines Hauses. Das funktioniert in der App zum Teil sogar besser, als mit exakten Koordinaten zu arbeiten. Google hat für die Plus Codes sogar eine eigene Internetseite geschaffen. Mit einem Klick wird dir die Buchstaben-Ziffern-Kombination angezeigt. Der Code „GX9J+PF, 83471“ etwa führt dich zu einem der schönsten Orte in Deutschland.