Wie Netflix für Zeitschriften und Magazine: Readly jetzt einen Monat kostenfrei nutzen

Top-Magazine völlig kostenfrei lesen – das klingt für dich wie ein Traum? Dann solltest du gerade unbedingt bei der Lese-Flat Readly vorbeischauen. Denn hier gibt’s aktuell einen Gratis-Monat für die Zeitschriften-App. Da ist bestimmt für jeden Geschmack etwas dabei. Ob Auto und Computerspiele, Hobbys und Kreatives, Essen & Trinken oder Fitness sowie Körper & Geist – insgesamt mehr als 35 Kategorien deckt die Lese-Flat ab.

Readly Lese-Flat: Das bekommst du mit einem Abo

Aber fangen wir vorne an. Readly lässt dich über 7.500 Magazine und Zeitschriften auf Tablet, Smartphone und Co. lesen. Dadurch werden einerseits Ressourcen für den Druck eingespart und andererseits hast du deine eigene Bibliothek stets in der Hosentasche bei dir. Dabei findest du hier nicht nur Zeitschriften in Deutsch, sondern in insgesamt 15 verschiedenen Sprachen.

Bei Readly hast du Zugriff auf Magazine wie „National Geographic“, „Hörzu“, „Freundin“, „Spektrum der Wissenschaft“, „Cosmopolitan“, „Computer Bild“ sowie tausende weitere Titel. Und auch Zeitungen wie „Die Welt“, „Bild“ oder „The Guardian“ sind ein Teil des Portfolios. Dabei findest du nicht nur topaktuelle Ausgaben, sondern kannst auch ältere Zeitschriften lesen. Für Flüge oder sonstige Reisen lassen sich die Magazine auch herunterladen. Ein weiterer Pluspunkt: Mit einem Account kannst du bis zu fünf Profile auf fünf verschiedenen Geräten erstellen. So hat deine ganze Familie Zugriff auf die riesige Bibliothek. Die Bewertungen der Readly App im App Store sprechen zudem eine klare Sprache: 4,7/5 Sterne bei über 10.000 Bewertungen zeigen die hohe Kundenzufriedenheit.

Personalisierte Vorschläge und Vorlese-Modus

Cool ist außerdem: Du musst nicht unbedingt komplette Zeitschriften lesen, sondern kannst dir auch nur einzelne Artikel anschauen. Eine KI sorgt neuerdings dafür, dass du die Artikel angezeigt bekommst, die dich am meisten interessieren. Je mehr du liest, desto besser werden auch die Vorschläge – du bleibst also bei deinen Lieblingsthemen immer auf dem neuesten Stand. Darüber hinaus lassen sich die Top 50 Magazine nun auch anhören (TTS). Wer sich also beim Autofahren informieren möchte oder nur eingeschränkt sehen kann, verpasst bei Readly nichts.

Über unseren exklusiven Link bekommst du jetzt einen Monat vollkommen kostenfreien Zugriff auf die gesamte Readly-Bibliothek und kannst jederzeit kündigen. Dieses Angebot findest du nicht auf der Readly-Website, dort müsstest du einen knappen Euro für den ersten Monat zahlen. Möchtest du das Abo nach dem Gratis-Monat behalten, kostet es dich im Anschluss 14,99 Euro pro Monat.