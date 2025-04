Großer Miele-Ausverkauf bei MediaMarkt: Ein Angebot überrascht besonders

Miele zählt nicht ohne Grund zu den beliebtesten Marken, wenn es um sogenannte „Weiße Ware“ – also Haushaltsgroßgeräte – geht. Der Hersteller punktet nämlich stets mit einer besonders hohen und langlebigen Qualität. Gleichzeitig sind Waschmaschinen, Geschirrspüler und Co. von Miele oft leider aber auch ziemlich teuer. Da kommen die aktuellen MediaMarkt-Angebote wie gerufen!

Miele Geschirrspüler macht enormen Preissprung

MediaMarkt hat im Rahmen seiner Oster-Aktion, welche noch bis zum 22. April läuft, gleich mehrere Miele-Geräte im Angebot. Ein Deal sticht für uns aber besonders hervor, und zwar der zum Geschirrspüler 7260 SCVi. Warum? Das zeigt bereits ein kurzer Blick auf den Preisverlauf. Statt kürzlich noch 1.299 bis hin zu 1.439 Euro zu kosten, veranschlagt MediaMarkt jetzt nur noch 1.199 Euro für den Miele-Geschirrspüler. Ein echter Top-Preis, trotz zusätzlich anfallender Speditions-Versandkosten in Höhe von 39,90 Euro.

Der Preis stimmt also schon mal. Doch was bietet dir der Geschirrspüler überhaupt? Das vollintegrierbare Einbaugerät von Miele misst 59,8 x 80,5 x 55,0 cm und entspricht somit dem 60er Standardmaß für solche Geräte. Alternativ gibt’s die Spülmaschine übrigens ebenso als unterbaufähiges oder teilintegrierbares Gerät zum gleichen Preis.

Alles andere als Standard ist hingegen der gewaltige Funktionsumfang. Von normalen Programmen und einer Eco-Funktion gibt’s bis hin zum Intensiv-Modus und einem extra leisen Spülgang mit nur 39 dB(A) – ideal, wenn recht spät am Abend nochmal sauberes Geschirr hermuss – reichlich Auswahl. Besonders praktisch kann etwa ebenfalls das Schnellprogramm sein, welches normal verschmutztes Geschirr schon in nur 58 Minuten wieder sauber bekommen soll. Die verbleibende Restzeit hast du dabei auf dem Display immer im Blick – eine Funktion, die ich mir von meiner etwas in die Jahre gekommenen Spülmaschine wünschen würde.

Wichtig zu erwähnen ist sonst noch die variable Korbgestaltung. Du kannst so etwa die Höhe des Korbs anpassen, um größere Sachen reinzubekommen. Größere Flaschen finden dadurch genauso ihren Platz wie beispielsweise Weingläser, für die es einen extra Halter gibt. Auch sonst hat Miele hier echt mitgedacht und punktet mit intelligenten Lösungen für große und kleine Dinge. Der Miele Geschirrspüler hat dabei übrigens die Energieeffizienzklasse A.

Weitere Miele-Geräte bei MediaMarkt im Angebot

Wenn dir dieser spezielle Geschirrspüler nicht zusagt oder du generell eher nach einer hochwertigen Waschmaschine oder einem Wärmepumpentrockner Ausschau hältst, lohnt sich ein Blick auf die weiteren Miele-Deals bei MediaMarkt. Hier sind noch einige andere Produkte mit ordentlichen Rabatten versehen.

