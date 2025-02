Vodafone GigaCube: Blitzschnelles WLAN für dein Business – mit bis zu 100 € Cashback!

Du bist selbstständig und deine DSL-Verbindung schwächelt unter dem hohen Datenverbrauch? Oder auf Messen sowie Baustellen fehlt oft ein vernünftiger WLAN-Empfang? Abhilfe schaffen da Router, die die WLAN-Verbindung nicht über DSL, sondern über das mobile Internet herstellen. Mit den GigaCubes bietet dir Vodafone eine solche Möglichkeit. Um die Optionen noch attraktiver zu machen, zahlt dir der Anbieter jetzt bis zu 100 Euro Cashback zurück.

GigaCube-Angebote von Vodafone

Eines vorab: Diese Aktion gilt nur für Geschäftskunden. Privatkunden können sich natürlich ebenfalls einen GigaCube zulegen, Cashback gibt’s aber nur für Business-Leute.

Bei den GigaCubes hast du die Wahl zwischen 4G und 5G. 5G liefert dir eine Internetgeschwindigkeit von bis zu 500 Mbit/s. Im 4G-Netz sind es bis zu 300 Mbit/s. Cashback gibt es für beide Varianten, entscheide also selbst, welches Netz für dich das Richtige ist. Einfachheitshalber beschränken wir uns in diesem Artikel auf die 5G-Version der GigaCubes.

Die GigaCubes kommen mit einem unterschiedlichen Polster an Gigabyte daher. Je nachdem wie viel dein Unternehmen benötigt, gibt es ein Paket mit flexiblem Datenvolumen von bis zu 200 GB (hierfür gibt es allerdings kein Cashback) sowie feste Pakte mit 100, 200 oder Unlimited GB pro Monat.

Alle Tarife schicken dich ins 5G-Netz von Vodafone. Um mit dem GigaCube online zu gehen, musst du die mitgelieferte SIM-Karte einlegen und das Gerät an den Strom stecken. Per Knopfdruck kannst du dann eine WLAN-Verbindung aufbauen, in die sich dein Smartphone, Laptop und Co. einwählen können. Übrigens: Die GigaCubes erzeugen einen stabilen WiFi 6 Standard. Hervorzuheben ist außerdem, dass du den GigaCube überall anbringen kannst und nicht an einen festen Standort gebunden bist.

Die Tarife im Überblick

100 GB reichen laut Vodafone für 29 Arbeitstage voller Video-Telefonate. Bei 200 GB verdoppelt sich dieser Zeitraum entsprechend. Du bist hier an eine Vertragslaufzeit von 24 Monaten gebunden. Wenn du deinen Vertrag bis zum 31. März abschließt, räumt dir Vodafone allerdings ein Sonderkündigungsrecht von 30 Tagen ein. Du kannst die Technik also erst mal testen und so herausfinden, ob das etwas für dich ist.

Wie oben bereits erwähnt, gönnt Vodafone dir jetzt auch noch Cashback von bis zu 100 Euro. Dieses kannst du nach der 30-Tage-Test-Phase direkt bei Vodafone anfordern. Das bedeutet: Geld zurück gibt’s nur, wenn du dich an den Vertrag bindest. Je nachdem, für welchen Tarif du dich entscheidest, fällt der Betrag unterschiedlich hoch aus. Wir haben dir hier alle Infos zusammengefasst:

GigaCube 5G mit 100 GB: 50 Euro Cashback

37,81 Euro pro Monat plus 42,01 Euro Anschlusspreis, 0,84 Euro Gerätekosten und 5,87 Euro Versand

Hier bestellen!

GigaCube 5G mit 200 GB: 75 Euro Cashback

46,22 Euro pro Monat plus 42,01 Euro Anschlusspreis, 0,84 Euro Gerätekosten und 5,87 Euro Versand

Hier bestellen!

GigaCube 5G mit unlimited GB: 100 Euro Cashback

63,02 Euro pro Monat plus 42,01 Euro Anschlusspreis, 0,84 Euro Gerätekosten und 5,87 Euro Versand

Hier bestellen!