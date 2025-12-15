Du willst einen Roboter, der die gesamte Reinigung deiner Fußböden für dich übernimmt? Dann ist der Dreame L40s Pro Ultra eine sehr gute Wahl. Er nimmt nämlich nicht nur losen Schmutz von Hart- und Teppichböden auf, sondern kann mit rotierenden Wischmopps auch nassen oder eingetrockneten Schmutz entfernen. In seiner All-in-One-Station reinigt er sich anschließend selbst. Bei Amazon ist der Bestseller Nummer 1 jetzt 33 Prozent reduziert.

Dreame L40s Pro Ultra Saugroboter 599,00 € Der Dreame L40s Pro Ultra ist ein leistungsstarker Saug- und Wischroboter mit 19.000 Pa Saugkraft, intelligenter Hinderniserkennung und selbstreinigender All-in-One-Station für nahezu vollautomatische Bodenpflege. Zum Angebot!

Hohe Saugkraft, flexible Wischmopps und All-in-One-Station

Zuletzt noch auf Platz 1, mittlerweile noch in der Top 3 der Bestsellerliste in der Kategorie Staubsaugerroboter, hat es bei Amazon der Dreame L40s Pro Ultra geschafft. Mit einer hohen Saugkraft von 19.000 Pa kann er auch aus Teppichen und Fugen Staub, Haare und Krümel aufsaugen, während die spezielle Bürste dafür sorgt, dass sich keine Haare darin verheddern. Sowohl die Bürste als auch seine Wischmopps kann der Saugroboter ausfahren, damit er bis an den Rand reinigen und auch trockene sowie klebrige Verschmutzungen entfernen kann. Bei der Überquerung von niedrigflorigen Teppichen hebt er zudem seine Wischmopps an, um diese nicht nass zu machen. Und bei hochflorigen Teppichen kann das Gerät seine Mopps sogar in der Station liegen lassen, damit deine Teppiche wirklich sauber bleiben.

Cool ist außerdem, dass der Saugroboter über 180 Hindernisarten erkennt, diese umfährt und sogar Türschwellen mit einer Höhe von bis zu 40 mm überwinden kann. Wenn der Dreame fertig ist, fährt er zurück in seine Station, wo die Wischmopps mit heißem Wasser besprüht und anschließend auf einem integrierten Waschbrett gereinigt werden. Das Schmutzwasser läuft von selbst ab. Obendrein werden in der Station neues Reinigungsmittel und Wasser nachgefüllt, und die Mopps werden wieder getrocknet. Auch der Staubbeutel des Saugroboters wird hier automatisch abgesaugt, sodass du ihn bis zu 100 Tage lang nicht selbst entleeren musst. Wie du siehst: Es gibt kaum Wartungsaufwand.

Unter 600 Euro: Ein top Preis?

Im Angebot bei Amazon ist der Saugroboter jetzt 33 Prozent reduziert und kostet nur noch 599 Euro – ein Top-Preis, den kaum ein anderer Händler unterbietet.

Dreame L40s Pro Ultra Saugroboter 599,00 € Der Dreame L40s Pro Ultra ist ein leistungsstarker Saug- und Wischroboter mit 19.000 Pa Saugkraft, intelligenter Hinderniserkennung und selbstreinigender All-in-One-Station für nahezu vollautomatische Bodenpflege. Zum Angebot!

Bei Amazon sind darüber hinaus noch weitere Saugroboter des Herstellers im Angebot. Auch Saugwischer, Akkusauger und Haarstyler sind reduziert. Schau einfach mal vorbei.