Opel Astra: Golf-Konkurrent bekommt fesches Upgrade

Profilbild von Hayo Lücke Hayo Lücke
3 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Der neue Opel Astra und Astra Sports Tourer starten als Facelift mit frischem Design, beleuchtetem Markenlogo, optimierter Technik und größerer Batterie. Innenraum und Konnektivität sind modernisiert, der Marktstart ist für Frühjahr 2026 geplant.
Opel Astra Facelift (2026) in der Frontansicht.
Der Opel Astra (2026) kommt als Facelift natürlich auch nach Deutschland.Bildquelle: Opel
  • Teilen

Opel bringt Anfang kommenden Jahres den überarbeiteten Opel Astra sowie den Astra Sports Tourer (Kombi) als Facelift‑Modelle auf die Straße und setzt damit neue Akzente im Kompaktklassesegment. Die Modellpflege legt besonderen Wert auf ein frisches Design, optimierte Technik und neue Details. Die sollen vordergründig im urbanen Alltag und im digitalen Umfeld punkten. Der neue Astra präsentiert sich mit einem deutlich moderneren Gesicht und einer weiterentwickelten Ausstattung. Sowohl für traditionelle Verbrenner‑ als auch für elektrifizierte Varianten.

Opel Astra (2026): Frisches Gesicht mit beleuchtetem Opel‑Blitz

Das wohl markanteste Merkmal des Facelifts ist die neue Frontpartie. Opel verleiht dem Astra eine schärfere Markenkennung mit beleuchtetem Opel‑Blitz, der nun integraler Bestandteil des weiterentwickelten und schmaler erscheinenden Opel Vizor ist. Neben dem illuminierten Logo, das vor wenigen Monaten seine Premiere beim Opel Grandland Electric (Test) feierte, trägt eine überarbeitete Stoßstange mit glänzenden schwarzen Akzenten zum modernen Auftritt bei. Die Seitenlinie und das Heck bleiben weitgehend unverändert, doch neue 17‑ und 18‑Zoll‑Leichtmetallräder sorgen für zusätzliche visuelle Frische.

Auch technisch hat Opel einige Anpassungen vorgenommen: Beim Astra Electric wird die Batterie auf 58 kWh vergrößert, was zu einer etwas höheren Reichweite führt und den kompakten Stromer im Alltag attraktiver macht. Opel selbst spricht von 34 Kilometern zusätzlicher WLTP-Reichweite. In Summe sind es jetzt bis zu 454 Kilometer. Zudem sind moderate Verbesserungen bei der Energieeffizienz zu erwarten, was insbesondere für Kunden im Elektro‑ und Hybridsegment relevant ist. Und erstmals unterstützt der Opel Astra Electric auch V2L (Vehicle to Load) und erlaubt damit, am Urlaubsort externe Geräte wie E-Bikes oder andere Elektronik zu laden, ohne auf weitere Stromquellen angewiesen zu sein.

Im Innenraum setzt Opel auf eine intuitive Bedienung und moderne Konnektivität. Die Bedienelemente wurden verschlankt, die Materialauswahl hochwertiger, und digitale Funktionen wie Smartphone‑Integration sind im Trend der Zeit durchgängig verfügbar. Ziel ist es, den neuen Astra nicht nur optisch, sondern auch im Nutzererlebnis auf ein höheres Niveau zu heben. Ein wichtiger Faktor in der stark digital geprägten Kompaktklasse. Das Kofferraumvolumen lässt sich durch Umlegen der Rücksitze auf bis zu 1.339 Liter erweitern. Beim Kombi-Modell sogar auf bis zu 1.634 Liter.

Marktstart und Perspektive in der Kompaktklasse

Mit der Modellpflege will Opel den Astra gegenüber Wettbewerbern wie dem VW Golf, dem Peugeot 308 und weiteren Mitbewerbern im Segment neu positionieren. Der überarbeitete Astra und der Sports Tourer sollen im Frühjahr 2026 auf den Markt kommen. Die Preisgestaltung dürfte den Kompaktklasse‑Standard treffen, konkrete Preise sind jedoch bisher nicht offiziell. Vermutlich werden die Preise kurz vor der Brüssel Motor Show (9. bis 18. Januar 2026) verraten. Dort soll der neue Opel Astra seine Publikumspremiere feiern.

Hayo Lücke neben dem Opel Mokka GSE.
Jetzt weiterlesen
Opel Mokka GSE im Test: Dieses E-Auto will süchtig machen!

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Ford F150 Lightning in der Frontansicht.
Auto
Ford stellt E-Auto ein: Großer Strategieschwenk ist offiziell
Autos stehen sich gegenüber.
Autokauf
Irrer Zuwachs: Diese Automarken sind mit alternativen Antrieben besonders erfolgreich
ING-Logo auf einem Geschenk mit orangener Schlaufe.
Finanzen und Versicherungen
Ab sofort: ING startet neuen Service in Deutschland
Glasfaser-Netz
Telekom kauft Glasfasernetz von Mitbewerber: Das steckt wirklich dahinter
Konzeptautos
E-Auto als Allzweckwaffe: So genial ist der neue Citroën ELO
Finanzen und Versicherungen
Tagesgeld-Kracher: Diese Direktbank zahlt jetzt 3 Prozent Zinsen
Auto
Doch kein kleiner Fehler? Vielen Autofahrern droht die MPU
Auto
Jedes Jahr zum TÜV statt alle zwei Jahre: Die EU hat entschieden
Autokauf
Auto-Beben: Diesel und Benziner dürfen bleiben