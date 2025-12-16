Opel bringt Anfang kommenden Jahres den überarbeiteten Opel Astra sowie den Astra Sports Tourer (Kombi) als Facelift‑Modelle auf die Straße und setzt damit neue Akzente im Kompaktklassesegment. Die Modellpflege legt besonderen Wert auf ein frisches Design, optimierte Technik und neue Details. Die sollen vordergründig im urbanen Alltag und im digitalen Umfeld punkten. Der neue Astra präsentiert sich mit einem deutlich moderneren Gesicht und einer weiterentwickelten Ausstattung. Sowohl für traditionelle Verbrenner‑ als auch für elektrifizierte Varianten.

Opel Astra (2026): Frisches Gesicht mit beleuchtetem Opel‑Blitz

Das wohl markanteste Merkmal des Facelifts ist die neue Frontpartie. Opel verleiht dem Astra eine schärfere Markenkennung mit beleuchtetem Opel‑Blitz, der nun integraler Bestandteil des weiterentwickelten und schmaler erscheinenden Opel Vizor ist. Neben dem illuminierten Logo, das vor wenigen Monaten seine Premiere beim Opel Grandland Electric (Test) feierte, trägt eine überarbeitete Stoßstange mit glänzenden schwarzen Akzenten zum modernen Auftritt bei. Die Seitenlinie und das Heck bleiben weitgehend unverändert, doch neue 17‑ und 18‑Zoll‑Leichtmetallräder sorgen für zusätzliche visuelle Frische.

Auch technisch hat Opel einige Anpassungen vorgenommen: Beim Astra Electric wird die Batterie auf 58 kWh vergrößert, was zu einer etwas höheren Reichweite führt und den kompakten Stromer im Alltag attraktiver macht. Opel selbst spricht von 34 Kilometern zusätzlicher WLTP-Reichweite. In Summe sind es jetzt bis zu 454 Kilometer. Zudem sind moderate Verbesserungen bei der Energieeffizienz zu erwarten, was insbesondere für Kunden im Elektro‑ und Hybridsegment relevant ist. Und erstmals unterstützt der Opel Astra Electric auch V2L (Vehicle to Load) und erlaubt damit, am Urlaubsort externe Geräte wie E-Bikes oder andere Elektronik zu laden, ohne auf weitere Stromquellen angewiesen zu sein.

Im Innenraum setzt Opel auf eine intuitive Bedienung und moderne Konnektivität. Die Bedienelemente wurden verschlankt, die Materialauswahl hochwertiger, und digitale Funktionen wie Smartphone‑Integration sind im Trend der Zeit durchgängig verfügbar. Ziel ist es, den neuen Astra nicht nur optisch, sondern auch im Nutzererlebnis auf ein höheres Niveau zu heben. Ein wichtiger Faktor in der stark digital geprägten Kompaktklasse. Das Kofferraumvolumen lässt sich durch Umlegen der Rücksitze auf bis zu 1.339 Liter erweitern. Beim Kombi-Modell sogar auf bis zu 1.634 Liter.

Marktstart und Perspektive in der Kompaktklasse

Mit der Modellpflege will Opel den Astra gegenüber Wettbewerbern wie dem VW Golf, dem Peugeot 308 und weiteren Mitbewerbern im Segment neu positionieren. Der überarbeitete Astra und der Sports Tourer sollen im Frühjahr 2026 auf den Markt kommen. Die Preisgestaltung dürfte den Kompaktklasse‑Standard treffen, konkrete Preise sind jedoch bisher nicht offiziell. Vermutlich werden die Preise kurz vor der Brüssel Motor Show (9. bis 18. Januar 2026) verraten. Dort soll der neue Opel Astra seine Publikumspremiere feiern.