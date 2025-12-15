Ab sofort: ING startet neuen Service in Deutschland

Die ING Deutschland richtet ihr Brokerage-Angebot neu aus und nimmt dabei gezielt junge Erwachsene in den Fokus. Mit dem Direkt-Depot Young bringt die Direktbank ein spezielles Wertpapierdepot für 18- bis 27-Jährige an den Start, das vor allem über deutlich niedrigere Orderkosten überzeugen soll.
ING-Logo auf einem Geschenk mit orangener Schlaufe.
Die ING belohnt ihre jüngeren Kunden mit neuen Vorteilen.Bildquelle: ChatGPT
Der wichtigste Unterschied zum klassischen ING-Depot liegt bei den Gebühren: Käufe und Verkäufe von Aktien, ETFs oder anderen Wertpapieren kosten im Direkt-Depot Young pauschal 1,90 Euro je Order. Damit positioniert sich die ING preislich deutlich unter ihrem Standardmodell, bei dem pro Transaktion eine Ordergebühr in Höhe von 4,90 Euro plus 0,25 Prozent des Kurswertes anfällt. Gerade für Einsteiger, die regelmäßig kleinere Beträge investieren, reduziert das die laufenden Kosten spürbar.

ING startet neues Gen-Z-Depot

Ansonsten bleibt das Leistungsversprechen vollständig erhalten. Junge Anleger erhalten Zugriff auf:

  • eine große Auswahl an Börsenplätzen im In- und ebenfalls im Ausland
  • kostenlose Depotführung ohne Mindestumsatz
  • dauerhaft reduzierte ETF-Konditionen
  • Sparpläne und Einmalanlagen bereits ab 1 Euro
  • vollständig digitale Verwaltung über App und Web

Nach Einschätzung der ING wächst das Interesse an Geldanlage und Vermögensaufbau insbesondere bei der Generation Z. Gleichzeitig besteht ein hoher Bedarf an verständlichen, digitalen Angeboten. Neben dem reinen Depot setzt die Bank deshalb verstärkt auf Begleitangebote zur Finanzbildung, darunter Webinare und kompakte Erklärformate rund um Aktien, ETFs und langfristiges Investieren.

Erfreulich: ING-Kunden unter 28 Jahren mit bestehendem Direkt-Depot mussten nicht aktiv werden: Die Umstellung auf das neue Direkt-Depot Young erfolgt automatisch. Die günstigeren Konditionen gelten dadurch unmittelbar für alle jungen Bestandskunden.

Extras für Neukunden bis Ende Januar

Zusätzlich koppelt die ING den Produktstart übrigens an zeitlich begrenzte Vorteile. Wer bis 31. Januar 2026 erstmals ein Direkt-Depot Young eröffnet, erhält auf jeden Fall:

  • drei Monate kostenlosen Zugriff auf die Premium-Version des Portfolio-Analyse-Tools Parqet
  • 100-Euro-Wunschgutschein (bei mindestens drei Trades mit insgesamt 3.000 Euro Mindestvolumen in drei Monaten)

Weitere Details, Konditionen und Teilnahmebedingungen sind ab sofort auch auf der offiziellen Produktseite der ING verfügbar.

Sparschwein neben einem Schild mit der Aufschrift
Festgeld: Neuer Spitzenreiter zahlt Top-Zins für 12 Monate

