Autos mit alternativen Antrieben kommen in Deutschland mehr und mehr in Mode. Zwischen Januar und November 2025 lag der Anteil von Neuwagen mit alternativen Antrieben am Gesamtzulassungsvolumen von rund 2,6 Millionen Pkw bei 58,5 Prozent. Das berichtet das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA). Nach elf Zulassungsmonaten lag die Anzahl alternativ angetriebener Neuwagen, dazu zählen neben Hybrid-Fahrzeugen auch vollelektrische Pkw und solche, die mit Brennstoffzelle, Gas oder Wasserstoff fahren, um rund 25 Prozent über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Auf einen rein elektrischen Antrieb entfielen 490.368 Pkw-Einheiten (18,8 Prozent); ein Plus gegenüber dem Vorjahr von 41,3 Prozent.

Volkswagen dominiert Markt der Autos mit alternativem Antrieb

Die meisten Neuzulassungen mit alternativem Antrieb konnte Volkswagen für sich verzeichnen. In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres wurden in Deutschland rund 196.000 VW-Pkw mit alternativem Antrieb neu zugelassen. Gefolgt von BMW (~188.000) und Mercedes (~187.000). Bei Importmarken führen wiederum Seat und Cupra die Liste mit knapp 76.000 Neuzulassungen an. Auf den weiteren Plätzen folgen ferner Skoda (~70.000) und Toyota (~56.000).

Der größte Zuwachs bei der Auslieferung von Autos mit alternativen Antrieben war im bisherigen Jahresverlauf bei Opel (+210,1 Prozent), Volkswagen (+88,5 Prozent) und Mini (+52,4 Prozent) zu verzeichnen. Bezieht man auch Importmarken mit ein, war das Wachstum bei der neuen Stellantis-Marke Leapmotor am größten (+5.539,5 Prozent). Gefolgt von Lynk & Co (867,6 Prozent) und BYD (647,8 Prozent). Den größten Rückgang verzeichneten laut KBA hingegen die Marken Jaguar (-87,8 Prozent), Iveco (66,7 Prozent) und Fiat (30,2 Prozent).

VW auch bei E-Autos vorn – Tesla verliert an Boden

Berücksichtigt man nur Autos mit reinem Elektroantrieb (BEV) liegt VW im aktuellen Kalenderjahr mit 94.599 Neuzulassungen vor BMW (45.187) und Audi (35.827). Bei den Importmarken findet sich währenddessen Skoda (45.928) vor Seat / Cupra (29.859) und Hyundai (23.585) wieder. Bei den hierzulande produzierenden E-Auto-Herstellern lief es für Ford (+286,5 Prozent), Opel (+119,9 Prozent) und Audi (+74,8 Prozent) mit Blick auf das Wachstum am besten. Alpine, Leapmotor und Xpeng waren wiederum bei Importmarken mit einem prozentual besonders starken Wachstum gesegnet. Deutlich mauer als im Vorjahr lief es hingegen für Honda, Smart, Tesla und Jeep.