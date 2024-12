Über 500 Euro billiger als beim Netzbetreiber selbst?! Genialer iPhone-Deal

Du hast richtig gelesen: Über einen kleinen Umweg in die MediaMarkt-Tarifwelt sicherst du dir hier einen Original O2-Tarif samt iPhone 15 insgesamt über 500 Euro günstiger als direkt beim Netzbetreiber. Wie das geht, was alles in dem umfangreichen Bundle drinsteckt und wie viel du monatlich blechen musst (Spoiler: erstaunlich wenig) – das alles erfährst du in diesem Artikel.

→ Direkt zum Angebot!

Das steckt alles im iPhone-Bundle

Bevor wir das vermeintliche Tarif-Schnäppchen genauer durchrechnen, werfen wir zunächst einen Blick auf den Mobilfunkvertrag selbst. Im Bundle zum iPhone 15 (128 GB) bekommst du hier den O2 Mobile L Tarif. Dieser bietet dir monatlich satte 100 GB Datenvolumen im 5G-Netz von O2. Du hast also wirklich massig mobile Daten und kannst problemlos unterwegs Musik und Videos streamen, ohne dir Sorgen machen zu müssen. Passend dazu fällt auch die Surfgeschwindigkeit mit bis zu 300 MBit/s absolut hervorragend aus und garantiert flüssiges Surfen. Außerdem praktisch: Dank des O2 Grow-Vorteils kommen jedes Jahr weitere 10 GB Datenvolumen kostenlos on top. Und natürlich darf auch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie EU-Roaming nicht fehlen.

Zum iPhone 15 müssen wir hingegen wahrscheinlich gar nicht viel sagen, oder? Das Apple-Handy ist trotz der Veröffentlichung des iPhone 16 weiterhin ein absolutes Spitzen-Handy, mit einem schön kompakten aber schicken 6,1-Zoll-Display, einer Top-Performance und einem hochwertigen Kamerasystem. Mehr technische Infos zum iPhone 15 findest du in unserem Datenblatt.

Und was kostet das alles? Monatlich kommen bei dem Tarif-Deal 29,99 Euro auf dich zu. Einmalig zahlst du zudem 29 Euro fürs iPhone 15, 4,95 Euro Versandkosten sowie eine Anschlussgebühr in Höhe von 39,99 Euro. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 24 Monate. Wer sich im Netz schon öfter mal nach Tarif-Bundles mit Apple-Hardware umgesehen hat, merkt schnell: Das ist alles echt ziemlich günstig! Insbesondere, wenn man bei O2 selbst vorbeischaut.

Über 500 Euro günstiger als direkt bei O2? So rechnet sich der Deal

Wie eingangs bereits erwähnt, kostet das Tarif-Bundle mit 100 GB und dem iPhone 15 bei O2 selbst nämlich deutlich mehr. Um genau zu sein, zahlst du für die Kombi beim Netzbetreiber satte 54,99 Euro pro Monat. Die einmaligen Kosten sind hier zwar etwas niedriger, das ändert aber nichts daran, dass der MediaMarkt Tarifwelt-Deal um einiges günstiger ist.

So fallen beim MediaMarkt-Angebot über die 24 Monate hinweg insgesamt knapp 793 Euro an. Das identische Bundle schlägt bei O2 über den gleichen Zeitraum hingegen mit über 1.365 Euro zu Buche. Du sparst also tatsächlich sage und schreibe 572 Euro! Und auch mit Blick auf den Einzelpreis fürs iPhone 15 – welcher laut aktuellem Preisvergleich bei rund 739 Euro liegt (mit Ausnahme von eBay-Angeboten) – kann sich das Tarif-Schnäppchen von MediaMarkt absolut sehen lassen. Für den 100 GB starken Tarif zahlst du somit nämlich quasi nur 2,25 Euro pro Monat extra.

Ganz wichtig: Nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten steigen die monatlichen Kosten von 29,99 auf 39,99 Euro. Wir empfehlen daher eine rechtzeitige Kündigung, um den Kostenanstieg zu vermeiden.