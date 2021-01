Nachdem auch das große Galaxy S20+ im Zuge des S21-Starts mit Vertrag günstiger zu haben ist, gibt es auch Tarif-Angebote mit dem S20 FE im Mittelpunkt. In der Saturn Tarifwelt haben wir einen Deal gefunden, der dich mit dem Gerät ins Telekom-Netz bringt, Allnet-Flat für Anrufe und 6 GB Datenvolumen inklusive. Das Handy kostet in diesem Tarif 1 Euro, die komplette Rechnung samt Einordnung findest du weiter unten im Artikel. Verfügbar ist das S20 FE in diesem Angebot in allen möglichen Farbvariante, auch in der oft nachgefragten Design-Edition „Cloud Lavender“.

Galaxy S20 FE für einen, Telekom-LTE für 19,99 Euro

Das Samsung Galaxy S20 FE ist das Herbst-Update des Samsung-Flaggschiffs, die sogenannte Fan Edition, bei der Samsung einige Wünsche der eigenen Kunden beherzigte und das Handy teilweise verbesserte. Im Angebot der Saturn Tarifwelt ist das S20 FE für 1 Euro zu haben. Der zugehörige Vertrag, ein green LTE, bietet eine Anruf-Flat und 8 GB Datenvolumen im – das ist eines der Kaufargumente – Telekom-LTE-Netz (bis zu 21,6 MBit/s). Dieses Bundle kostet monatlich 19,99 Euro zuzüglich der einmaligen Anschlussgebühr (39,99 Euro). Zum gleichen Preis, mit LTE50 und 6 GB Datenvolumen, gibt’s das Paket auch im Vodafone-Netz.

Da noch 3,85 Euro Versandkosten anfallen, kostet dich das Gesamtpaket über zwei Jahre zusammengerechnet 524,60 Euro. Der Neupreis für ein Galaxy S20 FE liegt aktuell bei 530 Euro aufwärts. Der einordnende Effektivpreis – also die Differenzkosten geteilt durch 24 Monate – ist damit negativ (-23 Cent pro Monat). Zwar überweist dir niemand monatlich Geld zurück, aber die Rechnung zeigt: Das Handy ist mit Vertrag sogar leicht günstiger als ohne.

→ Hier geht’s zum Angebot

Wichtig: Damit du in keine Kostenfalle tappst, solltest du den Vertrag rechtzeitig wieder kündigen. Sonst zahlst du ab dem 25. Monat drauf – dann nämlich 26,99 Euro pro Monat.

Weitere Informationen zum Smartphone findest du beispielsweise im Testbericht zum Samsung Galaxy S20 FE. Die technischen Details listen wir dir im Datenblatt des Smartphones sauber auf.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.