Free-TV: Neuer TV-Sender bundesweit zu empfangen

Ein weiterer TV-Sender ist jetzt ohne Zusatzkosten auf einem zusätzlichen Empfangsweg zu sehen. Das Besondere: Es handelt sich nicht um einen Streaming-Sender oder FAST-Channel. Wir zeigen dir, um welches Angebot es geht.
Neuer TV-Sender über DVB-T2 zu empfangen
Spirit TV ist ab sofort über DVB-T2 per Antenne empfangbar. Das meldet der technische Betreiber des Sendernetzes Media Broadcast. Laut Unternehmen wird der TV-Sender unverschlüsselt (free to air) ausgestrahlt. Damit brauchst du dafür kein Abo für freenet TV. Ob du ihn bei einem Sendersuchlauf findest, hängt aber davon ab, ob dein Empfangsgerät und deine regionale Versorgung das DVB-T2-Angebot grundsätzlich abdecken.

Die Zielgruppe des neuen Sender ist allerdings recht spitz und dürfte vermutlich nur wenige animieren, sich wegen dieses Senders für einen TV-Empfang per DVB-T zu entscheiden. Denn Spirit TV positioniert sich als Sender für spirituell interessierte Menschen. Inhaltlich geht es nach Eigendarstellung um Astrologie, Tarot, Esoterik und spirituelle Lebensberatung. Auffällig ist dabei vor allem der Live-Fokus mit direkter Publikumsinteraktion. Als Hauptzielgruppe nennt der TV-Sender Frauen im Alter von 40 bis 70 Jahren.

Empfang per Antenne ohne Abo

Inhaltlich ist das Angebot also klar als Nischenprogramm angelegt. Wenn dich die Themen interessieren, bekommst du einen zusätzlichen Live-Kanal. Wenn nicht, ändert sich für dich wenig – außer, dass das ohnehin begrenzte Antennenangebot um einen weiteren Spezialkanal wächst.

Media Broadcast verweist auf eine aktuelle Studie von Kantar, die einen steigenden Marktanteil von DVB-T2 insbesondere wegen stärkerer mobiler Nutzung belegen soll. Geschäftsführerin Francie Petrick sagt, man ergänze das DVB-T2-Angebot um ein Format für eine sehr spezifische Zielgruppe und wolle „Vielfalt und Relevanz“ weiter ausbauen. Das ist eine nachvollziehbare PR-Linie, sagt aber noch nichts darüber aus, wie groß die tatsächliche Nachfrage nach genau diesem Sender über Antenne ist. Ein vermeintlich vergleichbarer Kanal, Astro TV, verschwand vor fast genau einem Jahr für immer.

Media Broadcast ist ein Unternehmen der freenet AG. Damit ist man indirekt auch für das Angebot freenet TV verantwortlich, das du benötigst, um das gesamte Angebot per Antennenfernsehen empfangen zu können. Denn Sender wie RTL oder Sat.1 gibt es per Antenne nur für Geld. Ein solches Abo sind aber immer weniger Nutzer bereit zu bezahlen. Zuletzt waren laut Geschäftszahlen der freenet nur noch 444.000 Abos im Umlauf.

TV-Empfang: Kabel, Antenne, Satellit oder Streaming per Internet?

