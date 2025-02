Aldi wirft Glühbirnen raus: Deck dich schnell mit günstigen Leuchtmitteln ein

Es gibt ein paar Dinge, die man einfach zu Hause haben sollte. Neben Batterien ist es zum Beispiel auch praktisch, immer ausreichend Glühbirnen auf Vorrat zu haben. Normalerweise sind diese jedoch ziemlich teuer, sodass man selten eine übrig hat. Aldi hat jetzt aber ordentlich die Preise für Glühbirnen gedrückt. Egal, ob bei dir zeitnah ein Umzug ansteht oder du einfach nur für alle Fälle gewappnet sein willst, beim Discounter kannst du bedenkenlos zuschlagen.

Glühbirnen-Sets bei Aldi abstauben

Es handelt sich hier immer jeweils um 10er-Sets der Marke Müller-Licht. Alle Lampen erstrahlen Warmweiß und passen so perfekt in dein Wohn- oder Schlafzimmer. Je nachdem, was für eine Fassung du benötigst, bietet dir Aldi das richtige Set an. So gibt es etwa diese E27-Birnen. Sie haben eine Lichtfarbe von 2.700 K und der Hersteller verspricht eine lange Lebensdauer. Sie besitzen die Energieeffizienzklasse E. Statt 24,99 Euro zahlst du für einen 10er-Pack der Leuchten jetzt nur noch 14,99 Euro. Dieselben Leuchten gibt es auch noch in einem coolen Retro-Design. Sie sind durchsichtig und im Inneren sitzt ein Filament. Auch hier sparst du dir 40 Prozent vom UVP und zahlst nur 14,99 Euro für zehn Stück.

In der gleichen Retro-Optik gibt es auch diese E14-Kerzen. Diese machen vor allem in offenen Leuchten etwas her und eignen sich deshalb beispielsweise für den Einsatz in Kronleuchtern. Auch hier gilt wieder: Für einen 10er-Pack zahlst du 14,99 Euro. Die letzten Birnen im Angebot bilden die GU10-Variante. Diese gibt es zum Beispiel auch im Glasgehäuse.

Noch mehr Lampen-Deals – auch in Smart

Für den Fall, dass du nicht nur nach Glühbirnen, sondern nach Lampen in den verschiedensten Ausführungen suchst, haben wir dir nachfolgend noch die spannendsten Angebote von Aldi herausgesucht. Ansonsten kannst du auch einfach mal hier nachschauen und dich selbst durch die Schnäppchen klicken.

→ Just Light Stehleuchte Wave. Diese Lampe erhellt dein Zuhause nicht nur, sondern ist auch noch ein echter Hingucker. Sie ist 120 cm hoch und liefert ein warmweißes Licht mit einer Lichtfarbe von 3.000 K. Statt 70,95 Euro zahlst du bei Aldi jetzt nur 39,99 Euro.

→ Für die Just Light Stehleuchte Papel brauchst du ein E27-Leuchtmittel. Die Lampe kannst du mit einem Fußschalter an- und ausschalten. Statt 156,95 Euro stehen hier jetzt nur noch 39,99 Euro auf der Rechnung.

→ Eine smarte Deckeleuchte von Tint kostet dich beim Discounter jetzt nur noch 59,99 Euro, womit du dir 25 Prozent vom UVP sparst. Du kannst die Lampe in verschiedenen Lichttemperaturen und Farben erstrahlen lassen. Gesteuert wird sie per App.