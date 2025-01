Aldi reduziert Werkzeugkasten um 66 Prozent – Jetzt für unter 40 Euro sichern

Ein hochwertiges Werkzeugset darf in keinem Haushalt fehlen – egal, ob du Profi oder Heimwerker bist. Dieser umfangreiche Steckschlüsselsatz mit 82 präzise ausgewählten Teilen macht das Schrauben und Montieren zum Kinderspiel. Ob Möbelaufbau, Autoreparaturen oder DIY-Projekte: Mit diesem Set hast du für jede Aufgabe das passende Werkzeug parat.

Werkzeugkasten bei Aldi: Das bekommst du hier

Dank der übersichtlichen Anordnung im robusten Koffer des Brüder Mannesmann Steckschlüsselsatzes bleibt jedes Teil an seinem Platz und du hast stets alles griffbereit. Doch was macht diesen Steckschlüsselsatz wirklich besonders? Wir stellen dir die wichtigsten Features und Vorteile vor.

Aldi Werkzeugkasten – das ist enthalten

Insgesamt 82 Teile sind in dem Kunststoffkoffer übersichtlich sortiert, sodass du nicht lange nach dem gewünschten Tool suchen musst. Die Werkzeuge sind aus Chrom-Vanadium-Stahl gefertigt und somit besonders robust. Komfortable Griffe sorgen zudem dafür, dass du guten Halt hast und die Arbeit stets angenehm ist. Im Koffer sind unter anderem Steckschlüssel in verschiedenen Größen mit dabei, um Muttern und Schrauben mit sechskantigen Köpfen sicher zu greifen und zu drehen.

Was sonst noch im Koffer steckt

In einem Steckschlüsselsatz dürfen natürlich auch Ratschen nicht fehlen, um Schrauben anzuziehen und zu lösen, ohne dass man das Werkzeug neu ansetzen muss. Mithilfe eines Umschalthebels lässt sich zwischen Links- und Rechtslauf wechseln. So kommst du problemlos auch an schwer zugängliche Stellen, da du selbst mit minimalen Bewegungen vorankommst.

Außerdem sind diverse Bits und Verlängerungen enthalten, um etwa Kreuzschlitz-, Torx- oder Schlitzschrauben drehen zu können. Mithilfe der Verlängerungen kommst du zudem ebenfalls an nicht so leicht erreichbare und verwinkelte Stellen – zum Beispiel im Motorraum.

66 Prozent Rabatt: So gut ist der Preis

Das 82-teilige Set von Brüder Mannesmann ist bei Aldi gerade satte 66 Prozent reduziert. Dadurch stehen auf der Rechnung nur noch 39,99 Euro statt ursprünglich knapp 120 Euro. Es kommen allerdings noch 5,95 Euro Versandkosten hinzu. Ein preiswerteres Angebot für diesen Werkzeugkoffer haben wir derzeit nirgendwo sonst im Netz gefunden (siehe Preisvergleich). Das Angebot bei Aldi lohnt sich also durchaus.