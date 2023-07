Updates bringen Verbesserungen auf viele Handys

Die nächste Update-Welle für aktuelle Smartphone-Generationen rollt. Google hat schon vor einigen Tagen das Juli-Update freigegeben und auf ersten Smartphones ist es entsprechend bereits eingetroffen. Doch nicht nur hinsichtlich der Sicherheit gibt es Neuigkeiten.

Dass Samsung hinsichtlich der Zuverlässigkeit bei der Versorgung von Smartphone-Updates in der ersten Liga mitspielt, ist längst kein Geheimnis mehr. Und so überrascht es wenig, dass in den vergangenen Wochen zahlreiche weitere Smartphones mit dem Juni-Patch für Android versorgt wurden. Etwa das Galaxy M33 5G, das Galaxy M32 oder die A-Klasse-Modelle Galaxy A71, Galaxy A41 und Galaxy A31. Gleiches gilt für die Einsteiger-Smartphones Galaxy A02s und das Galaxy A14 5G.

Der noch etwas aktuellere Juli-Patch für Android steht derweil schon für die Galaxy S23 Serie von Samsung zur Verfügung. Und auch seine ehemaligen Flaggschiffe der Galaxy S22– und Galaxy S21-Reihe inklusive des Galaxy S21 FE hat der koreanische Elektronikkonzern bereits mit dem Juli-Patch ausgestattet. Gleiches gilt für die ersten Nutzer des Galaxy S20 FE, Galaxy Z Flip3, Galaxy Z Fold3, Galaxy Note 10 und Galaxy Note 20. Aus der A-Serie gehören Nutzer des Galaxy A53 5G und des Galaxy A52s 5G zu den ersten Personen, die den Juli-Patch bereits installieren können.

Weniger gute Nachrichten gibt es unterdessen für Nutzer des Galaxy S10 5G. Für dieses Smartphone aus dem Jahr 2019 gibt es ab sofort nämlich keine Updates mehr. Das 5G-Handy folgt damit anderen Modellen der S10-Reihe, die schon seit einigen Monaten keine Updates mehr erhalten. Nur noch das Galaxy S10 Lite wird aus der S10-Familie vorerst weiter viermal pro Jahr mit Updates versorgt, weil es etwas später auf den Markt kam. Beim Galaxy A22 5G wurde der Update-Rhythmus jüngst auf nur noch zwei Patches pro Jahr verkürzt.

Neuer Feature-Drop für Pixel-Smartphones von Google

Wenn es um aktuelle Smartphone-Updates geht, darf natürlich auch Google nicht fehlen. Für seine aktuellen Pixel-Smartphones kannst du jetzt ebenfalls den Juli-Patch für das Android-Betriebssystem installieren. Doch nicht nur das. Google hat nämlich auch ein neues Feature-Drop-Update veröffentlicht, das neue Funktionen auf die Pixel-Handys bringt.

So steht beim Google Pixel 7 Pro der Makrofokus jetzt auch für Videos zur Verfügung. Mit dem Pixel 6 und neueren Generationen ist es jetzt möglich, Fotos per Selbstauslöser aufnehmen, indem einfach die Handfläche vor das Handy gehalten wird, um so den Timer auszulösen. Zuvor ist noch das Einstellen auf drei oder zehn Sekunden notwendig. Mit dem Google Pixel 4a und neueren Pixel-Modellen kannst du über die Google Home App auf Smart-Home-Geräte zugreifen. Jetzt steht ein neu gestaltetes Steuerfeld für Smart Home zur Verfügung, um Lichter auszuschalten, die Temperatur zu regeln, die Bilder von installierten Kameras zu sehen und vieles mehr.

Eine der wohl wichtigsten Neuerungen ist aber eine Erweiterung der Google KI, die adaptives Laden auf aktuelle Pixel-Smartphones bringt. Die KI kann anhand vorheriger Aufladungen einen längeren Ladevorgang berechnen und erst eine Stunde vor der erwarteten Nutzung langsam auf 100 Prozent laden. Das verlängert im besten Fall die Akku-Lebensdauer.

OnePlus verteilt diverse Updates für verschiedene Smartphones

Nutzer des OnePlus 11 können derweil ein Update auf OxygenOS 13.1.0.580 installieren, das unter anderem die Stabilität von WLAN– und Bluetooth-Verbindungen verbessert und zusätzlich den Juni-Patch für Android bereithält. OxygenOS 13.1.0.580 für das OnePlus 10T bringt unter anderem ein Kamera-Update und eine in manchen Situationen verbesserte Akkulaufzeit mit. Und für das OnePlus 10 Pro ist OxygenOS 13.1.580 unter anderem dahin gehend wichtig, dass Fehler im Kalender und der Foto-Bibliothek verschwinden. Solltest du das OnePlus 9 oder das OnePlus 9 Pro verwenden: Das neu bereitgestellte OxygenOS 13.1.0.582 verbessert die allgemeine Systemstabilität.

Für das OnePlus 8, das OnePlus 8T und das OnePlus 8 Pro steht unterdessen OxygenOS 13.1.580 zur Verfügung – mit Juni-Patch für Android und einem Update für die NFC-Schnittstelle. Etwas kleiner fällt die neueste Aktualisierung für das OnePlus Nord 2 5G aus. Es bringt neben dem Juni-Patch über OxygenOS 13 F.46 nur einige kleinere Systemstabilisierungen. Unter anderem Kamera- und WLAN-Optimierungen nimmt OnePlus über das Update auf OxygenOS 13 F.49 für das OnePlus Nord CE 5G vor. Und eine Vielzahl an kleineren Verbesserungen und Optimierungen hält OxygenOS 13.1.1.500 für das OnePlus Nord N20 SE bereit.

Weitere Update-Nachrichten für aktuelle Smartphones

Ferner gibt es gute Nachrichten für alle Nutzer des Fairphone 3 respektive Fairphone 3+. Für diese beiden Smartphones steht nicht nur ein Upgrade auf Android 13 zur Verfügung, sondern der Hersteller aus den Niederlanden hat für die beiden Handys auch verkündet, Sicherheitsupdates bis ins Jahr 2026 zu liefern. Für das Nothing Phone (1) lässt sich indessen ein Update auf Nothing OS 1.5.5 durchführen. Es soll nicht nur das Öffnen von Apps beschleunigen, sondern unter anderem auch den Akkuverbrauch bei Bluetooth-Verbindungen schonen.

Und natürlich stehen Android-Updates (mindestens) inklusive Juni-Patch noch für diverse andere Smartphones zur Verfügung. Etwa für das Nokia XR21, das Nokia G60 und das Nokia G20. Aber auch für das Microsoft Surface Duo 2 oder das Huawei Mate 30 Pro sowie für das Huawei P60 Pro. Das Asus ROG Phone 7 Ultimate wiederum wurde jüngst mit einem Update ausgestattet, das verschiedene Verbesserungen hinsichtlich der Gaming-Erfahrung mitbringt.

Auch Apple verteilt Sicherheitsupdates

Neue Sicherheitsupdates gibt es aber nicht nur für Android-Smartphones, sondern auch für Handys aus dem Hause Apple. So steht seit einigen Tagen nicht nur iOS 16.5.1 zur Verfügung, sondern auch eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme, die als Extra-Patch neu entdeckte Sicherheitslücken schließt. Für ältere Apple-Smartphones lässt sich derweil iOS 15.7.7 installieren. Auch bei diesem Update geht es primär darum, iPhones über neu entdeckte Schwachstellen weniger angreifbar zu machen.