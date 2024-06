FritzBox Update: WLAN-Router erhalten neue Firmware

Der Berliner Router-Hersteller AVM überrascht in diesen Tagen nicht nur mit dem Marktstart von zwei neuen Top-Modellen, sondern auch mit gleich mehreren zum Teil überraschenden Software-Updates. Denn noch vor dem eigentlichen Vertriebsbeginn gibt es unter anderem ein erstes Update für die nagelneue FritzBox 7690.

Mit FritzOS 7.61 erhält der neue Premium-Router, der an allen gängigen DSL-Anschlüssen nutzbar ist, zahlreiche Bugfixes. AVM selbst spricht in den Release Notes des Firmware-Updates von vielen Detailverbesserungen und Fehlerkorrekturen. Zudem habe man eine Installationsoption per MIC-Code für Kunden von Vodafone hinzugefügt.

Gute Nachrichten gibt es auch für alle Nutzer des bisherigen Flaggschiffs. Die FritzBox 7590 lässt sich ab sofort auf FritzOS 7.59 aktualisieren, was ebenfalls mit zahlreichen Fehlerkorrekturen verbunden ist. Und zwar auf verschiedenen Ebenen. Beseitigt wurden nicht nur Fehler, die das Surfen im Internet beeinträchtigen konnten, sondern auch Telefonie- und Smart-Home-Einschränkungen. In Summe listen die zugehörigen Release Notes knapp 20 Verbesserungen auf.

Glasfaser-Router erhalten FritzOS 7.81

Schon einen Schritt weiter ist AVM mit den Updates für die Glasfaser–WLAN-Router Fritzbox 5590 Fiber und FritzBox 5530 Fiber. Denn bei diesen Routern kannst du, sofern du sie im freien Handel gekauft hast, ab sofort bereits FritzOS 7.81 installieren. Wurde dir eines der beiden FritzBox-Modelle von deinem Provider zur Verfügung gestellt, erfolgt das Update zu einem späteren Zeitpunkt automatisch.

Neue Funktionen beinhaltet FritzOS 7.81 nicht. Vielmehr handelt es sich um ein reines Wartungs-Release, das verschiedene Fehler und Probleme beseitigt. So funktioniert ohne das neueste Update beispielsweise in bestimmten Browserversionen das Filtern von https-Seiten nicht zuverlässig. Zudem kann es bei bestehenden Telefonaten unter bestimmten Bedingungen passieren, dass die Sprachübertragung abbricht oder abgehende Anrufe mit unterdrückter Rufnummer nicht aufgebaut werden können.

Eine Übersicht zu allen korrigierten Fehlern ist auf den Support-Seiten von AVM für die FritzBox 5590 Fiber und für die FritzBox 5530 Fiber einzusehen.

Powerline-Adapter erhalten ebenfalls neue Firmware

Wenn du einen Powerline-Adapter von AVM nutzt, um Daten über das Stromnetz deiner Wohnung oder deines Hauses zu transportieren, kannst du ebenfalls ein neues Update installieren. Zumindest dann, wenn du den FritzPowerline 1240 AX oder den FritzPowerline 1260 nutzt. Dann steht jetzt nämlich FritzOS 7.58 für dich zur Installation bereit.

Auch bei diesem Update kannst du von Fehlerkorrekturen profitieren, die unter anderem verhindern, dass es zu einem dauerhaften Abbruch der Netzwerkverbindung kommt, wenn Geräte mit einem von AVM nicht näher spezifizierten Chipsatz zum Einsatz kommen. Der Hersteller will zudem einen Fehler beseitigt haben, der bei der Nutzung von Media-Receivern, etwa für MagentaTV von der Deutschen Telekom, am LAN-Port des Repeaters in manchen Fällen Störungen verursachen konnte.

Wichtig auch: Mit jedem FritzOS-Update aktualisiert AVM auch die Sicherheitsfunktionen seiner Router. Es werden also unter anderem neu entdecke Sicherheitslücken entfernt. Schon allein angesichts dessen ist ein schnellstmögliches Update für alle Nutzer der oben genannten Hardware zu empfehlen.

Du fragst dich, wie du ein Update deiner FritzBox oder deines Powerline-Adapters durchführen kannst? Wir verraten es dir! In unserem umfangreichen Ratgeber rund um FritzOS-Updates.