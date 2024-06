Updates sind da: Viele Handys mit neuen Funktionen

Besonders heiß sind die Update-Server in den vergangenen Tagen bei Samsung gelaufen. Denn viele Galaxy-Smartphones wurden mit dem Mai-Update von Google versorgt, um neu entdeckte Sicherheitslücken zu schließen. Und das Juni-Update steht auch schon in den Startlöchern. Doch nicht nur das. Nutzer eines Samsung-Smartphones sollten auch prüfen, ob sie mit einem Update die neue Firmware-Version One UI 6.1 installieren können. Auch das ist jetzt nämlich auf immer mehr Modellen der Produktfamilien Galaxy A, Galaxy M, Galaxy S und Galaxy Z möglich. Begonnen haben auch bereits erste Testläufe zu One UI 6.1.1. Auf offiziellen Wegen ist dieses Bugfix-Update aber bisher nicht erhältlich.

Sehr wohl kannst du jetzt aber ein Kamera-Update für das Outdoor-Smartphone Samsung Galaxy XCover 5 nutzen. Und noch etwas ist wichtig zu wissen: Drei Smartphones erhalten ab sofort keine Updates von Samsung mehr. Für das hierzulande kaum verbreitete Galaxy M01 ist das kaum relevant. Sehr wohl aber für zwei andere Handys, die echte Kassenschlager waren. Denn auch für das Galaxy A51 und das Galaxy A41 ist das Ende der Produktunterstützung jetzt gekommen. Solltest du eines dieser Smartphones nutzen, solltest du wissen, dass neu entdeckte Sicherheitslücken fortan nicht mehr geschlossen werden. Das macht das Surfen im Internet mit den im Jahr 2020 vorgestellten Mobiltelefonen unter Umständen gefährlich.

OnePlus verteilt neue Firmware auf mehreren Handys

Umtriebig ist hinsichtlich neuer Updates jüngst auch OnePlus gewesen. So steht beispielsweise für das OnePlus Nord N30 SE eine Aktualisierung auf OxygenOS 14.0.0.600 zur Verfügung. Es soll nicht nur die Systemstabilität verbessern, sondern auch das Starten von Apps beschleunigen. Zudem wird ein sogenanntes File-Dock installiert, um auf dem Smartphone gespeicherte Inhalte zu einem anderen Smartphone transferieren zu können oder zwischen Apps zu verschieben.

Ebenfalls auf OxygenOS 14.0.0.600 hat OnePlus die Firmware des OnePlus 8T gehoben. Allerdings mit zum Teil anderen Anpassungen. Nach einem Update kannst du etwa die Taste für eine niedrigere Lautstärke bei ausgeschaltetem Display nutzen, um das Smartphone als Taschenlampe zu verwenden. Zudem ist es in den Einstellungen möglich, für einzelne Apps eine favorisierte Lautstärke zu hinterlegen. Ein Update auf OxygenOS 14.0.0.700 steht für das OnePlus 10 Pro bereit, das aber nur einige kosmetische Anpassungen an der Nutzeroberfläche bereithält.

Wiederum sehr umfangreich ist die Aktualisierung auf OxygenOS 14.0.0.701 für das OnePlus 11. Mit vielen neuen Funktionen und ebenfalls optischen Anpassungen. Für das neue OnePlus 12R wiederum ist mit OxygenOS 14.0.0.800 ein Update erhältlich, das unter anderem die Batterielaufzeit verbessern soll. Außerdem neu erhältlich: OxygenOS 12 H.41 für das OnePlus 7 und das OnePlus 7 Pro. Es behebt unter anderem einen Fehler, der für Probleme beim Aufladen sorgen kann. Für Smartphones, die bereits im Jahr 2019 erschienen sind, ein etwas überraschendes Update.

Auch hinsichtlich der Sicherheit hat OnePlus einiges getan. So kannst du den Mai-Patch von Google jetzt auf verschiedenen Smartphones des Herstellers installieren. Etwa auf dem OnePlus Nord CE 2 (OxygenOS 13 F.54) und auf dem OnePlus Nord 2 5G (OxygenOS 13 F.52). Das Foldable OnePlus Open lässt sich über OxygenOS 14.0.0.801 mit dem April-Patch ausstatten.

Und auch Huawei hat in den vergangenen Tagen zahlreiche neue Updates zur Verfügung gestellt. Unter anderem für die neue Pura-70-Serie, die ein Update für die Kamera-Software erhält. Ferner kannst du jetzt auf mehreren Smartphones des Herstellers das Firmware-Update EMUI 14.2 nutzen, das einige Optimierungen an der Nutzeroberfläche vornimmt und zudem den Mai-Patch von Google beinhaltet. Profitieren können Nutzer des Huawei P60 Pro, des Huawei Mate 50 Pro und des Huawei Mate X3. Nur den Mai-Patch bringen weitere Updates für das Huawei Nova 9 und das Huawei Nova 11i.

Erhältlich ist zudem Nothing OS 2.5.5. für das Nothing Phone 2a, das Nothing Phone 2 und das Nothing Phone 1. Es bringt unter anderem ChatGPT-Features auf die Telefone und Ultra-XDR-Unterstützung bei der Kameranutzung. Für das Nothing Phone 2a kannst du sogar schon Nothing OS 2.5.6 installieren. Es beinhaltet nicht nur den Mai-Patch von Google, sondern auch verschiedene Fehlerbehebungen. So kann es ohne das Update beispielsweise zu Problemen bei der Nutzung von Android Auto kommen.

Für Pixel-Smartphones von Google kündigen sich unterdessen mehrere Verbesserungen an. In der App Google Messages wird es künftig nach dem Senden einer Nachricht bis zu 15 Minuten lang möglich sein, eine Korrektur am Text vorzunehmen. Ebenfalls praktisch: Eröffnest du auf deinem Smartphone einen mobilen Hotspot, kannst du diesen auf anderen Geräten ohne Passwort nutzen, wenn auf diesen der gleiche Google-Account zum Einsatz kommt. Eine neue Gruppen-Richtlinie in den Einstellungen macht es möglich.

Auch Apple hat neue Firmwares im Angebot

Nutzer eines iPhones können unterdessen nach der Bereitstellung von iOS 17.5 ein weiteres Update installieren. Mit iOS 17.5.1 behebt Apple nach eigenen Angaben ein Problem, bei dem Fotos mit beschädigten Daten in der Mediathek von „Fotos“ wieder angezeigt werden, obwohl sie bereits gelöscht wurden. Allerdings berichten einige Nutzer, dass nach einem Update der Energiehunger ihres iPhones steigt und das Smartphone teilweise überhitzt. Auf älteren iPhones, die iOS 17 nicht unterstützen, steht zudem iOS 16.7.8 zur Verfügung. Es behebt aber „nur“ neu entdeckte Sicherheitslücken.